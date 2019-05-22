(Özel) 3 arkadaşını kaybetti, 1 arkadaşı yaşam savaşı veriyor

Zonguldak’tan Ardahan’a arkadaşlarıyla birlikte çalışmak için giden Ferdi Cin, patlamanın meydana geldiği anda dışarıya malzeme almaya çıktığı için patlamadan son anda kurtuldu.

Zonguldak’tan Ardahan’a 4 arkadaşı ile birlikte çalışamaya giden Ferdi Cin, patlamadan son anda kurtuldu. Yaşadığı o anları İHA’ya anlatan Cin, oraya 4 kişi gittik ama Zonguldak’a kendim döndüm. Allah hepsine rahmet eylesin. İçimiz kan ağlıyor” dedi. Ardahan’daki patlamada hayatını kaybeden ve arkadaşlarından biri olan Selçuk Yazgan’ı mezarını ziyaret etti. Mezarı başında dua eden Ferdi Cin, yaşanan o anları anlattı.

“4 kişi gittik, bir tek ben döndüm”

Zonguldak’tan Ardahan’a ekmek parası için gittiklerini ifade eden Ferdi Cin, “Zonguldak’tan Ardahan’a benim ile beraber 4 arkadaş oraya gittik çalışma amaçlı. Akşamüzeriydi. Getirdiğimiz yanıcı maddeyi örtmek amaçlı branda aramaya gitmiştim. 30 metre uzaklaştığımda arkamda bir anda yanma sesi olduğunu duydum ve geriye baktığımda arkadaşlarım kötü halde idi. Öğlece onları hastaneye getirdik. Allah’ım onları çocuklarına bağışlasın diye dua ettik ama olmadı. Allah’ım onları mekanını cennet eylesin ailelerine sabır versin bu mübarek ramazan ayında. Yani ben oraya 4 kişi gittik ama buraya Zonguldak’a kendim döndüm. Çok üzgünüz ama Allah’tan gelene yapacak bir şey yok. Allah ne derse o olur. İçimiz kan ağladı hala yanıyor ama yapacak bir şey yok” dedi.

“Gittiğime pişman oldum”

Kendisinin ilk defa başka ile çalışmaya gittiğini ifade eden Cin, “Perşembe günü Zonguldak’tan çıkmıştık. Pazartesi akşamı dönecektik. Ama nasip olmadı. Kader kara yazı böyleymiş. Normalde 4-5 günlüğüne gitmiştik. Hem arkadaşımıza yardım amaçlı hem de üçümüz işsizdik mübarek ramazanda vakit geçirmek için gittik. Diğer 3 arkadaşımız daha önce diğer illere de bu işi yapmaya gitmişler. Ben ilk defa gittim. Ama gittiğime ne yazık ki pişman oldum. Malzeme almaya gitmesem bende diğer arkadaşlar gibi hayatta olmaya bilirdim” şeklinde konuştu.

