(Özel) 3 genç mahsur kaldıkları asansörde yarım saat kurtarılmayı bekledi

Bursa’da yerin altına 5 kat inen otoparkın asansöründe mahsur kalan 3 genç yarım saat kurtarılmayı bekledi.
Doğanbey Mahallesi’nde bulunan ve yerin altına 5 kat inen otoparka araçlarını bırakan 3 genç, asansörle yukarı çıkarken asansörün teknik bir arıza vermesi üzerine mahsur kaldı. Hemen polisi arayan gençler asansörde mahsur kaldıklarını bildirdi. Zaman geçtikçe asansörün içindeki hava azalınca gençler nefes almakta zorlandı. Olay yerine sevk edilen asansörün bakımcısı asansöre müdahale ederek çalışmasını sağladı. Asansör çalışarak gençler kurtuldu. Asansörün içindeki aynanın buğulandığı görüldü. Asansörde mahsur kalan gençler, uzun süre kurtarılmayı beklediklerini, zaman geçtikçe içerideki havanın azaldığını belirterek, "Çok korktuk. Kurtulduktan sonra rahat bir nefes aldık” dediler.
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