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(ÖZEL) 3 gün boyunca ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 09:37 | Son Güncelleme

Fatih’te çıktığı ağaçta 3 gün boyunca mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı.Fatih, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin bahçesinde bulunan ağaca çıkan kedi mahsur kaldı.

(ÖZEL) 3 gün boyunca ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Fatih’te çıktığı ağaçta 3 gün boyunca mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı.
Fatih, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin bahçesinde bulunan ağaca çıkan kedi mahsur kaldı. 3 gün boyunca kedi bir türlü aşağı indirilemeyince vatandaşlar durumu Fatih İtfaiye Amirliğine haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kedi ağaçtan indirildi. Kedinin ağaçtan indiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine çalışmalarından ötürü teşekkür etti.
İtfaiye ekiplerinin çabalarıyla indirilen kedi için bu sefer hayvanseverler devreye girdi. Üç gündür aç olduğu öğrenilen kedinin, kendisi için bırakılan mamayı büyük bir iştahla yediği görüldü.

(ÖZEL) 3 gün boyunca ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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