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(ÖZEL) 3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 23:45 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de 3 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

(ÖZEL) 3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü

Küçükçekmece’de 3 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangının çıktığını gören mahalleli sokağa dökülürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Kırlangıç Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evin penceresinden dumanların çıktığını gören mahalleli büyük panik yaşarken, durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dairedeki yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri duman çalışma tahliyesi yaptıkları sırada üst kısmı yanmış bir piknik tüpüne rast geldi. İtfaiye ekipleri üst kısmı yanan mutfak tüpüne su dökerek yaşanacak bir olumsuzluğu engelledi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın nedeniyle daire içerisinde maddi hasar oluştu.

Ev sahiplerinin yangın sırasında evde olmaması olası bir faciayı önlerken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

(ÖZEL) 3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü

(ÖZEL) 3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü

(ÖZEL) 3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü

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