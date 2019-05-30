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(Özel) 3 yaşındaki kıza ilaç dayağı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 11:00 | Son Güncelleme

Bursa’da bir kadın ilacını içmeyen 3 yaşındaki çocuğu feci şekilde hırpalarken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.Olay, merkez Nilüfer İlçesinde gündüz saatlerinde meydana geldi.

(Özel) 3 yaşındaki kıza ilaç dayağı

Bursa’da bir kadın ilacını içmeyen 3 yaşındaki çocuğu feci şekilde hırpalarken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
Olay, merkez Nilüfer İlçesinde gündüz saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ilacını içmek istemeyen 3 yaşındaki kızına sinirlenen ve annesi olduğu tahmin edilen kadın, onu ikna edemeyince şiddet uygulamaya başladı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, bir marketin önünde bebek arabasıyla oturan kızına ilacı vermek isteyen kadın; kızının istememesi üzerine ilk olarak tokat attı ve sonrasında hırsını alamayıp bebek arabasını tekmeledi. Küçük kızın ablası olduğu sanılan büyük kız ise annesini engellemeye çalıştı.
Hayli sinirlenen kadın çocukları alarak gözden kayboldu.

(Özel) 3 yaşındaki kıza ilaç dayağı

(Özel) 3 yaşındaki kıza ilaç dayağı

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