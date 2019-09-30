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(Özel) 36 yıl sonra ‘evet’ dediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 13:24 | Son Güncelleme

36 yıl önce okudukları Bursa Uludağ Üniversitesinde arkadaş olan Yunis Can Topaktaş ve Mine Takas, yıllar sonra ‘evet’ diyerek Edirne’de dünyaevine girdi.Edirne Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen nikah töreninde, 36 yıl önce üniversite arkadaşı olan çift dünyaevine girdi.

(Özel) 36 yıl sonra ‘evet’ dediler

36 yıl önce okudukları Bursa Uludağ Üniversitesinde arkadaş olan Yunis Can Topaktaş ve Mine Takas, yıllar sonra ‘evet’ diyerek Edirne’de dünyaevine girdi.
Edirne Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen nikah töreninde, 36 yıl önce üniversite arkadaşı olan çift dünyaevine girdi. 36 yıl sonra karşılaştıkları bir yemek programının ardından görüşmeye başlayan Bursa’da yaşayan emekli gazeteci Yunis Can Topaktaş ile Trakya Ünivesitesinde öğretim görevlisi olan Mine Takas, evlenme kararı aldı. Çifti nikah töreninde Yunanistan’dan ve Türkiye’den misafirleri de yalnız bırakmadı.

“Bu hikaye güzel bitti”
Nikah sonrası açıklamalarda bulunan Yunis Can Topaktaş, “1981 yılında Bursa Uludağ Üniversitesine öğrenci olarak başlamıştık. 1985 yılında mezun olduk. 4 yıl boyunca arkadaştık ve aradan uzun yıllar geçti. 36 yıl sonra bir okul yemeğinde bir araya geldik. Tesadüfen karşılıklı oturduk sohbet ettik, ne derler ‘kıvılcım çaktı’ derler, öyle bir şey oldu. Bu süre içerisinde de evlenmeye karar verdik. Yıllar sonra tekrar bir araya gelmek güzeldi” dedi.
Mine Takas da yıllar sonra bir araya gelmenin çok güzel olduğunu dile getirerek, “Böyle sonlandı, güzel oldu. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu hikaye güzel bitti” diye konuştu.

(Özel) 36 yıl sonra ‘evet’ dediler

(Özel) 36 yıl sonra ‘evet’ dediler

(Özel) 36 yıl sonra ‘evet’ dediler

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