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(Özel) 4 kişi nöbet tuttu, bir kişi çaldı

20.03.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir kişinin işe gidip gelmek için taksitle aldığı motosikleti çalındı.

Bursa’da bir kişinin işe gidip gelmek için taksitle aldığı motosikleti çalındı. 4 kişinin nöbet tuttuğu, bir kişinin motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, geçen hafta Pazar günü Soğanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Murat Canıgeçkin, işe gidip gelmek için taksitle motosiklet aldı. 7 bin liralık motosikleti daha ikinci taksitinde hırsızlar tarafından çalındı. Hafta sonu mesaisine gitmek için evinden çıkan genç adam, her zaman koyduğu yerdeki motosikletini göremeyince polise ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine Hırsızlık Masası ekipleri ve Olay Yeri İnceleme sevk edildi. Güvenlik kameraları incelendi ve parmak izi alındı. Tespit edilen 5 şüpheliyi arama çalışması başlatıldı.
Murat Canıgeçkin, "Motosikletimi işe gitmek için taksitle aldım. Fakat daha ikinci taksitini ödediğim motosikletim hırsızlar tarafından çalındı. Pazar günü sabah işe gitmek için evden çıktığımda motosikletimi yerinde göremeyince polis ekiplerine ihbarda bulundum. İnşallah en kısa zamanda motosikletime kavuşurum’’ dedi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı
Sokak arasında meydana gelen hırsızlık olayı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokağın diğer tarafında nöbet tutan dört kişi görülürken, sokağın başında ise önce kilitli mi diye kontrol edip giden ve daha sonra geri dönüp motosikleti sürükleyerek götüren bir kişinin olduğu görüldü.

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