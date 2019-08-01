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(Özel) 4 kurşunla öldürülen Gülay Şimşek, katilinin videosunu çekti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 10:44 | Son Güncelleme

Kayseri’de 4 el ateş edilerek öldürülen 27 yaşındaki Gülay Şimşek’in, 13 gün önce kendisine yaklaşmaması şartıyla karakola yaptığı şikayetini geri çektiği ve katil zanlısı Ö.O.

(Özel) 4 kurşunla öldürülen Gülay Şimşek, katilinin videosunu çekti

Kayseri’de 4 el ateş edilerek öldürülen 27 yaşındaki Gülay Şimşek’in, 13 gün önce kendisine yaklaşmaması şartıyla karakola yaptığı şikayetini geri çektiği ve katil zanlısı Ö.O. ile aralarında yaşananları delil olarak kayda aldığı ortaya çıktı.
Serçeönü mahallesi Ahmet Paşa caddesinde 27 yaşındaki Gülay Şimşek, 4 el ateş edilerek ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesi sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Gülay Şimşek’in katil zanlısı Ö.O.’nun videosunu çektiği ve bir daha kendisine yaklaşmayacağı konusunda söz aldığı ortaya çıktı.
18 Haziran saat 20.00’da çekilen videoda Gülay Şimşek, katil zanlısı Ö.O. ile birlikte Mimarsinan Parkı’nda buluştuğu videosunda annesini de konuşmalarda şahit olarak çekti. Gülay Şimşek videoda, "Tarih 18.07.2019 ve saat 20.00’de Ö.O.’dan şikayetçi olmuştum ve uzaklaştırma almıştım. Çünkü beni tehdit etmişti ve zor kullanmıştı. Kendimi de beni de öldürürüm diye tehdit etmişti. Kendisinin infazı olduğu için bu videoyu çekiyorum. Kendisi de bir daha bana yaklaşmayacağını söyledi ve annem de şahit. Bir daha sana yaklaşmayacağım ve seninle hiç bir bağlantım olmayacak dediği için bu videoyu çekiyorum ve kendisinden duymak istiyorum" diye konuşuyor ve katil zanlısı Ö.O. da "Doğru söylüyorsun" diyerek konuşulanları onaylıyor.
Gülay Şimşek, "Bu video sadece delil niteliğindedir ve sadece benim başıma bir şey geldiğinde ortaya çıkacaktır. Onun haricinde ben şimdi şikayetimi geri alacağım. Bir daha da görüşmeyeceğiz ve kendisinden söz aldım. Bana zarar vermeyeceğine, kızıma ve aileme zarar vermeyeceğine dair söz aldım. Saat 20.10 ve birazdan karakola giderek ifademi geri alacağım. Ö.O. sen de kayıt ettiğimi biliyorsun, ben de Gülay Şimşek" diyerek kaydı kesiyor.
Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gece yaptıkları çalışma ile katil zanlısı Ö.O.’yu yakalayarak gözaltına aldı.

(Özel) 4 kurşunla öldürülen Gülay Şimşek, katilinin videosunu çekti

(Özel) 4 kurşunla öldürülen Gülay Şimşek, katilinin videosunu çekti

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