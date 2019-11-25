(Özel) 4 yaşında fotoğraf çekmeye başladı, 7 yaşında sergi açtı

Mersin’de ilkokul öğrencisi minik Can Çınar Tucel, dedesinden ilham alarak 4 yaşında fotoğraf çekmeye başladı, 4,5 yaşında ilk karma sergiye katıldı ve 7 yaşında ilk kişisel fotoğraf sergisini açtı. ‘Çocuk Gözümle Çocuklar’ adlı sergisinde, zor koşullarda yaşayan çocukların fotoğraflarını beğeniye sunan minik Çınar, Türkiye’de sergi açan en küçük fotoğrafçı unvanının da sahibi oldu. Mersinli Can Çınar Tucel, fotoğraf tutkusuyla başarılara ve ilklere imza atarak kendisine hayran bıraktı. Hekimlik mesleğinin yanında fotoğraf sanatına da gönül veren ve sürekli fotoğraf çeken dedesi Nizamettin Düzgün’ü rol model olarak seçen minik Çınar, 7 yıllık yaşamına bir karma sergi, iki sergi ve sunum ile bir kişisel sergi sığdırmayı başardı. Can Çınar Tucel, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde, ‘Çocuk Gözümle Çocuklar’ konulu ilk kişisel fotoğraf sergisini açtı. Çınar, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ile birlikte açılışını yaptığı ve yaklaşık 8 ayda çektiği 26 fotoğrafının yer aldığı sergisinde, çocukların yaşadığı zor şartları, kendi objektifinden yansıttı.

“Dedemden fotoğraf makinesi istedim”

Henüz 4 yaşında dedesinden fotoğraf makinesi isteyen ve dedesiyle birlikte fotoğraf gezilerine katılan minik Çınar, fotoğraf tutkusunu İHA muhabirine anlattı. Sergideki fotoğrafları nerede ve nasıl çektiğini anlatan Çınar, “Dedem fotoğraf çekiyordu. Ben de onun çektiğini gördüm ve fotoğraf makinesi istedim; dedem de bana doğum günümde aldı. Sonra fotoğraf çekmeye başladım. İki tane fotoğraf sergim oldu, bu da üçüncü sergim. Üç tane sergi yaptım, iki tanesinden ödül aldım” dedi.

“Zor şartlarda yaşayan çocukları çektim”

Fotoğraf çekmeye 4 yaşında başladığını belirten Çınar, özellikle çocukları çektiğini söyledi. Zor koşullarda yaşayan çocukların fotoğraflarını çektiğini dile getiren Çınar, “Çadır kentlerde çok zor şartlarda yaşayan çocuklar vardı. Çadırların içinde zor şartlarda çocuklar yaşıyordu. Çok üzülmüştüm, evleri çok kötüydü, hatta sadece iki yatakları vardı. Hem onların fotoğraflarını çektim hem de onlarla oynadım. Sonra karlı dağlara gitmiştik. Orada da çocuklar vardı, onlar da zor şartlarda yaşıyordu. Fotoğraf çekerken zor şartlarda yaşayan çocukları görüyorum. Fotoğraf çekerken çok zor şartlarda yaşayan çocuklar olduğunu anlıyorum. Fotoğraf çekerken duygulanıyorum, üzülüyorum çocuklara” diye konuştu.