(Özel) 4 yaşında fotoğraf çekmeye başladı, 7 yaşında sergi açtı

Mersin’de ilkokul öğrencisi minik Can Çınar Tucel, dedesinden ilham alarak 4 yaşında fotoğraf çekmeye başladı, 4,5 yaşında ilk karma sergiye katıldı ve 7 yaşında ilk kişisel fotoğraf sergisini açtı. ‘Çocuk Gözümle Çocuklar’ adlı sergisinde, zor koşullarda yaşayan çocukların fotoğraflarını beğeniye sunan minik Çınar, Türkiye’de sergi açan en küçük fotoğrafçı unvanının da sahibi oldu.

Mersinli Can Çınar Tucel, fotoğraf tutkusuyla başarılara ve ilklere imza atarak kendisine hayran bıraktı. Hekimlik mesleğinin yanında fotoğraf sanatına da gönül veren ve sürekli fotoğraf çeken dedesi Nizamettin Düzgün’ü rol model olarak seçen minik Çınar, 7 yıllık yaşamına bir karma sergi, iki sergi ve sunum ile bir kişisel sergi sığdırmayı başardı.

Can Çınar Tucel, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde, ‘Çocuk Gözümle Çocuklar’ konulu ilk kişisel fotoğraf sergisini açtı. Çınar, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ile birlikte açılışını yaptığı ve yaklaşık 8 ayda çektiği 26 fotoğrafının yer aldığı sergisinde, çocukların yaşadığı zor şartları, kendi objektifinden yansıttı.