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  4. (Özel) 4 yaşındaki çocuğu tek tokatla yere serdi

(Özel) 4 yaşındaki çocuğu tek tokatla yere serdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 10:53 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, 4 yaşındaki çocuğu tokat atarak darp etti.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, 4 yaşındaki çocuğu tokat atarak darp etti. Güvenlik kameraları tarafından da görüntülenen olayda çocuk baygınlık geçirirken, anne darp eden şahıs hakkında şikayetçi oldu.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Recep Ç., apartman bahçesinde karşılaştığı 4 yaşındaki Arda Özdemir’e tokat atarak darp etti. Tokadın şiddetiyle yere yığılan Arda Özdemir baygınlık geçirdi. Annesi Selvet Özdemir tarafından yerden kaldırılan Arda, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sırtında morlukların oluştuğu Arda, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından Selvet Özdemir, Recep Ç.’den şikayetçi oldu. Olay anını anlatan Anne Selvet Özdemir, olayın ardından binadan taşınmak zorunda kaldıklarını aktararak şahsın hak ettiği cezayı almasını istedi. Özdemir; “Kocasinan Yenişehir Mahallesinde bina görevlisi iken Recep Ç. çocuğumu darp etti. Çocuğum çok ciddi şekilde darp edildi. 4 yaşındaki çocuk bugün darp ediliyorsa yarın neler olabilir, düşünemiyorum. 6 Ağustos günü akşam saatlerinde çocuğumla dışarıya çıktım. Binaya yeni gelen bayanla görüşüyordum. O esnada Recep Ç. geldi, çocuğuma tokat attı, yere düştü. Çocuğum o an baygınlık geçirdi, sırtında morluklar oluştu. Ambulansla hastaneye kaldırdık çocuğumu. 4 saat gözetim altına aldılar. Hastaneden çıkınca karakola gidip şikayette bulundum. Olaydan sonra çocuğumun sağlığı için taşınmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

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