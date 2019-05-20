HABER

(Özel) 4 yaşındaki Yasin otobüsün altında böyle kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 14:42 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sokakta oynarken halk otobüsünün altında kalan 4 yaşındaki Yasin Ensar Dayan yaşamını yitirdi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sokakta oynarken halk otobüsünün altında kalan 4 yaşındaki Yasin Ensar Dayan yaşamını yitirdi. Dayan’ın hayatını kaybettiği kaza ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, kaza 6 Mayıs’ta Huzur Mahallesi 12 Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan Yaşar Y. yönetimindeki halk otobüsü, iddiaya göre sürücünün yolcularla ilgilendiği esnada sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Yasin Ensar Dayan’ın üzerinden geçti. Küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği kaza anı ise saniye saniye otobüsün kamerasına yansıdı.
Kamera kayıtlarında sürücünün araç içerisinde bir yolcuya cevap vermek için kafasını çevirmesiyle meyanda geldiği görülüyor. Küçük çocuğun cenazesi olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yasin Ensar Dayan gözyaşları arasında toprağa verildi.

(Özel) 4 yaşındaki Yasin otobüsün altında böyle kaldı

(Özel) 4 yaşındaki Yasin otobüsün altında böyle kaldı

(Özel) 4 yaşındaki Yasin otobüsün altında böyle kaldı

(Özel) 4 yaşındaki Yasin otobüsün altında böyle kaldı

(Özel) 4 yaşındaki Yasin otobüsün altında böyle kaldı

(Özel) 4 yaşındaki Yasin otobüsün altında böyle kaldı

(Özel) 4 yaşındaki Yasin otobüsün altında böyle kaldı

(Özel) 4 yaşındaki Yasin otobüsün altında böyle kaldı

(Özel) 4 yaşındaki Yasin otobüsün altında böyle kaldı

(Özel) 4 yaşındaki Yasin otobüsün altında böyle kaldı

(Özel) 4 yaşındaki Yasin otobüsün altında böyle kaldı

(Özel) 4 yaşındaki Yasin otobüsün altında böyle kaldı

(Özel) 4 yaşındaki Yasin otobüsün altında böyle kaldı

(Özel) 4 yaşındaki Yasin otobüsün altında böyle kaldı

(Özel) 4 yaşındaki Yasin otobüsün altında böyle kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

''Fatih Terim bana tokat attı''

''Fatih Terim bana tokat attı''

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.