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(Özel) 4 yıl aradan sonra ilk defa ayakkabı giydi

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 22:13 | Son Güncelleme

Van’da kalp kapakçığı rahatsızlığı nedeniyle yıllardır ayakkabı giyemeyen Adnan Baba, Lokman Hekim Van Hastanesinde geçirdiği başarılı ameliyat sonucu 4 yıl aradan sonra ilk defa ayakkabı giydi.İpekyolu ilçesinde yaşayan Adnan Baba (58), kalp kapakçığı rahatsızlığı nedeniyle 2001 yılında ameliyat oldu.

Van’da kalp kapakçığı rahatsızlığı nedeniyle yıllardır ayakkabı giyemeyen Adnan Baba, Lokman Hekim Van Hastanesinde geçirdiği başarılı ameliyat sonucu 4 yıl aradan sonra ilk defa ayakkabı giydi.
İpekyolu ilçesinde yaşayan Adnan Baba (58), kalp kapakçığı rahatsızlığı nedeniyle 2001 yılında ameliyat oldu. Yaklaşık 15 yıl sonra kalp kapakçığı rahatsızlığının tekrar nüksetmesi sonucu yıllardır rahat uyku uyumayan ve ayaklarındaki şişkinlik nedeniyle ayakkabı giyemeyen Baba, Iğdır’da inşaatta çalıştığı sırada baygınlık geçirdi. Iğdır Devlet Hastanesinde kaldırılan Baba, burada ameliyatın riskli bulunması üzerine Lokman Hekim Van Hastanesine geldi. Yaklaşık 4 ay önce ameliyat edilen Baba, sağlığına kavuştu.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel, Adnan Baba isimli hastanın 4 ay önce hastaneye geldiğini ve geldiğinde çok zor yürüyebildiğini ifade ederek, “Karnında ileri derecede asidi vardı, nefes alamıyordu. Biz filmini çektik, ekosunu yaptığımızda ileri derecede kalbinde büyüme, kapaklardaki yetmezlikten dolayı akciğerde su birikmesi, karaciğerinde konjesyon ve siroz başlangıcı vardı. Hastamız zaten 4 yıldır siroz açısından takip ediliyordu. Muayene ettikten sonra ameliyat olması gerektiğini, bu kısır döngüyü kırmamız gerektiğini, eğer bunu kıramazsak ilerde karaciğerinde problem oluşacağını, durumun düzelmeyeceğini ve kalp nakline kadar gidebileceğini söyledik. Bunu hastamızla konuştuk. Daha önce kalp ameliyatı olduğu için bu durum ameliyatın riskini de arttırıyordu. Yaklaşık 4 ay önce opere ettik ve kontrole geldiğinde hastamız bana 4 yıldır ilk kez ayakkabı giydiğini ve ilk kez uyuduğunu söyledi. Bu durum haliyle bizi de sevindirdi” dedi.

“Hastalara yol göstermemiz lazım”
Bazı doktorların hastalara müdahale edemediği gibi yol gösterme noktasında da yardımcı olmamasının yanlış olduğunu dile getiren Başel, “Bu hastamız, daha önce başka hastanelere, başka doktorlara gitmiş. Doktor, kendisi yapmadığı gibi yol da göstermemiş. Bize ulaşmasa hastamız, belki daha kötü bir durumda olacaktı. Çünkü 4 yılda çok ilerleyen bir hastalığı var ve geldiğinde terlikle geziyor, bacaklarında 20 litreye yakın su fazlalığı vardı. Bu durumda olan hastalara yol göstermek lazım. Hastalarımızdan isteğimiz bir hekime bağlı kalmasınlar, birkaç hekimin fikrini alsınlar” ifadelerini kullandı.
Hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu da sözlerine ekleyen Başel, “Şu anda hastamız 4 yıl aradan sonra ilk kez ayakkabı giyiyor ve düz yatabiliyor” diye konuştu.
2001 yılında kalp kapakçığı ameliyatı olduğunu ve 15 yıl sonra tekrar kalp kapakçığı rahatsızlığının nüksettiğini belirten Adnan Baba ise “Yaklaşık 4 yıl önce Iğdır’da inşaatta çalışıyordum. Orada iki defa düşüp bayıldım ve beni hastaneye götürdüler. Iğdır’daki hastanede o imkan olmadığı için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittim. O sırada ayaklarım şişmeye başlamıştı. Ayakkabı nedir bilmiyordum ve hep ayakta uyuyordum. Sırtımı duvara dayayıp o şekilde uyuyabiliyordum. Hastanede beni muayene ettikten sonra doktorlar bir daha kontrole gelmemi istediler. Gittiğimde bir doktor açık açık bana kalbimin bittiğini ve bu kalbin bana bir faydasının olmayacağını, kalp nakli olmam gerektiğini söyledi. Benim de imkanım olmadığı için kalp nakli olamazdım. Sonra bir doktor vasıtasıyla Halil Başel Hocama geldim ve beni ameliyat edebileceğini söyledi. Ben de ölürsek bile masada ölelim diyerek risk aldım. Ameliyat etti ve ameliyatım başarılı oldu. Şu anda durumum iyi. Nefes alabiliyorum, karaciğerimde bir sorun yok, öksürüğüm yok, ayaklarımdaki ve karnımdaki şiş inmiş. Çok rahatım” dedi.

“İkinci baharımı yaşıyorum”
4 yıl aradan sonra yürümenin çok güzel olduğunu ve bunu kelimelerle ifade edemediğini vurgulayan Baba, “Bunu anlatmaya kelimeler yetmez. Mutluluktan adeta uçuyorum. Şu anda ikinci baharımı yaşıyorum. Çünkü beni ölüme terk ettiler. Ben şu anda ikinci baharımı yaşıyorum. Buradan tüm vatandaşlara sesleniyorum. Halil Başel Hocamız, memleketimiz için bir velinimettir. Onun kıymetini bilelim” diye konuştu.

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