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(Özel) 40 el sanatı ustası Ahlat’ta buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 09:22 | Son Güncelleme

Malazgirt Zaferi’nin 948.

Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde buluşan geleneksel el sanatı ustaları renkli görüntüler oluşturdu.
Ahlat’ta 1071 kutlamaları için kurulan alanda birbirinden farklı etkinlikler devam ederken, geleneksel el sanatları ise oldukça ilgi görüyor. Bastonculuktan sedef işlemeye, bakırcılıktan kalaycılığa kadar 40 el sanatı ustasının buluştuğu Ahlat’ta, 3 gün boyunca kutlamalar devam edecek. Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde üçüncü kuşak bastonculuk yapan Cumali Birol, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından davet edildiğini ifade ederek, “Devlet sanatçısı unvanı olarak 40 ustamızla beraber buradayız. Biz de Adilcevaz bastonuyla burada yer aldık. Büyük ve yoğun bir ilgi var. Bu tür etkinliklerin olması lazım. Geleneksel Türk el sanatlarının yaşatılması noktasında bunlar bizlere ışık tutuyor. İnşallah bu sanatı da dördüncü kuşağa aktaracağız. Bastonculuk sanatının ölmesini istemiyoruz. Bu sanatlar yok olmasın, yok olmaması için de bakanlığa teşekkür ediyoruz. Bakanlık bu tür etkinliklerle bizlere değer veriyor. Bizleri buraya çağırdı, bizlerde burada yerimizi aldık” dedi.
Gaziantep’ten gelerek Bitlislileri sedef ve tel kırma sanatı ile tanıştıran Mehmet Bülent Fıstıkçı ise, “Kültür ve Turizm Bakanlığının tescilli sanatkarıyım. Bakanlık bizi bu festivale davet etti. Gördüğümüz alakadan ve ilgiden çok memnunuz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Biz Gaziantep’te sedef kakma icra ediyoruz. Ceviz ağacı üzerine orijinal sedef kakma yapıyoruz. Sarı pirinç teli ile işliyoruz, buna da telkâri diyoruz. Osmanlıya dayanan bir meslektir. Osmanlı zamanında sedef ayrı telkâri ayrı ayrı sanatlarmış, ama Gaziantep’te bu iki sanatı birleştirmişler” ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden gelen kalaycı ustası Hamza Saklın da, Ahlat’a kalaycılık mesleğini tanıtmak için geldiklerini belirterek, şunları söyledi:
“Malazgirt Zaferi’nin bininci yılına yaklaşıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Ahlat ve Bitlis Belediyesi çok güzel bir festival düzenlemiş. Bu arada Türkiye’deki el sanatları ustalarını davet ettiler. Bunların içinden bizde Siverek’ten üç usta olarak geldik. Amacımız mesleklerimizi tanıtmak. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

(Özel) 40 el sanatı ustası Ahlat’ta buluştu

(Özel) 40 el sanatı ustası Ahlat’ta buluştu

(Özel) 40 el sanatı ustası Ahlat’ta buluştu

(Özel) 40 el sanatı ustası Ahlat’ta buluştu

(Özel) 40 el sanatı ustası Ahlat’ta buluştu

(Özel) 40 el sanatı ustası Ahlat’ta buluştu

(Özel) 40 el sanatı ustası Ahlat’ta buluştu

(Özel) 40 el sanatı ustası Ahlat’ta buluştu

(Özel) 40 el sanatı ustası Ahlat’ta buluştu

(Özel) 40 el sanatı ustası Ahlat’ta buluştu

(Özel) 40 el sanatı ustası Ahlat’ta buluştu

(Özel) 40 el sanatı ustası Ahlat’ta buluştu

(Özel) 40 el sanatı ustası Ahlat’ta buluştu

(Özel) 40 el sanatı ustası Ahlat’ta buluştu

(Özel) 40 el sanatı ustası Ahlat’ta buluştu

(Özel) 40 el sanatı ustası Ahlat’ta buluştu

(Özel) 40 el sanatı ustası Ahlat’ta buluştu

(Özel) 40 el sanatı ustası Ahlat’ta buluştu

(Özel) 40 el sanatı ustası Ahlat’ta buluştu

(Özel) 40 el sanatı ustası Ahlat’ta buluştu

(Özel) 40 el sanatı ustası Ahlat’ta buluştu

(Özel) 40 el sanatı ustası Ahlat’ta buluştu

(Özel) 40 el sanatı ustası Ahlat’ta buluştu

(Özel) 40 el sanatı ustası Ahlat’ta buluştu

(Özel) 40 el sanatı ustası Ahlat’ta buluştu

(Özel) 40 el sanatı ustası Ahlat’ta buluştu

(Özel) 40 el sanatı ustası Ahlat’ta buluştu

(Özel) 40 el sanatı ustası Ahlat’ta buluştu

(Özel) 40 el sanatı ustası Ahlat’ta buluştu
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