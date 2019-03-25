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(Özel) 40 kapılı kent Ani’ye yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 08:06 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, 23 medeniyete ev sahipliği yapan Ani Ören Yeri, dört mevsim ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, "dünya kenti", "medeniyetler beşiği", "binbir kilise" ve "40 kapılı şehir" olarak da adlandırılan Ani ören yeri, ziyaretçilerini ağırlıyor.Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan Ani ören yeri, 961-1045 yılları arasında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yaptı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, 23 medeniyete ev sahipliği yapan Ani Ören Yeri, dört mevsim ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, "dünya kenti", "medeniyetler beşiği", "binbir kilise" ve "40 kapılı şehir" olarak da adlandırılan Ani ören yeri, ziyaretçilerini ağırlıyor.
Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan Ani ören yeri, 961-1045 yılları arasında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yaptı. 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran ve 2012’de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan antik şehir, 15 Temmuz 2016’da Dünya Mirası Listesi’ne dahil edildi. Ani ören yeri, yurt dışından ve yurt içinden ziyaretçilere kapılarını açıyor.
Ankara’dan “Doğu Ekspresi” ve turlarla Kars’a gelen turistler, Çıldır Gölü, Sarıkamış Kayak Merkezi’nin gezdikten sonra, Ani ören yerini geziyor.
Kars’a akın eden yerli ve yabancı turistler, beyaz gelinliğini giyen Ani’yi gezerek fotoğraf çektiriyor. “Dünya kenti” Ani’ye gelen yerli ve yabancı turistler, Anadolu’da yapılan ilk Türk camisi “Ebul Menucehr Camisi”, “Amenaprgiç Kilisesi”, “Ani”, “Ani Katedrali”, “Dikran Honentz Kilisesi”, “Abugamir Pahlavuni Kilisesi” gibi eserlere yoğun ilgi gösteriyor.

(Özel) 40 kapılı kent Ani’ye yoğun ilgi

(Özel) 40 kapılı kent Ani’ye yoğun ilgi

(Özel) 40 kapılı kent Ani’ye yoğun ilgi

(Özel) 40 kapılı kent Ani’ye yoğun ilgi

(Özel) 40 kapılı kent Ani’ye yoğun ilgi

(Özel) 40 kapılı kent Ani’ye yoğun ilgi

(Özel) 40 kapılı kent Ani’ye yoğun ilgi

(Özel) 40 kapılı kent Ani’ye yoğun ilgi

(Özel) 40 kapılı kent Ani’ye yoğun ilgi

(Özel) 40 kapılı kent Ani’ye yoğun ilgi

(Özel) 40 kapılı kent Ani’ye yoğun ilgi

(Özel) 40 kapılı kent Ani’ye yoğun ilgi

(Özel) 40 kapılı kent Ani’ye yoğun ilgi

(Özel) 40 kapılı kent Ani’ye yoğun ilgi

(Özel) 40 kapılı kent Ani’ye yoğun ilgi

(Özel) 40 kapılı kent Ani’ye yoğun ilgi

(Özel) 40 kapılı kent Ani’ye yoğun ilgi

(Özel) 40 kapılı kent Ani’ye yoğun ilgi

(Özel) 40 kapılı kent Ani’ye yoğun ilgi

(Özel) 40 kapılı kent Ani’ye yoğun ilgi

(Özel) 40 kapılı kent Ani’ye yoğun ilgi

(Özel) 40 kapılı kent Ani’ye yoğun ilgi

(Özel) 40 kapılı kent Ani’ye yoğun ilgi

(Özel) 40 kapılı kent Ani’ye yoğun ilgi

(Özel) 40 kapılı kent Ani’ye yoğun ilgi

(Özel) 40 kapılı kent Ani’ye yoğun ilgi

(Özel) 40 kapılı kent Ani’ye yoğun ilgi

(Özel) 40 kapılı kent Ani’ye yoğun ilgi

(Özel) 40 kapılı kent Ani’ye yoğun ilgi
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