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(Özel) 40 yıllık terzi, 7 yıldır elbise dikmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 11:42 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta 40 yıldır terzilik mesleği ile uğraşan Çetin Yıldız, konfeksiyon sektöründeki gelişmenin terzilik mesleğini bitirdiğini söyledi.

(Özel) 40 yıllık terzi, 7 yıldır elbise dikmedi

Zonguldak’ta 40 yıldır terzilik mesleği ile uğraşan Çetin Yıldız, konfeksiyon sektöründeki gelişmenin terzilik mesleğini bitirdiğini söyledi. Çetin, “40 yıl önce başladığım meslekte çok aşırı bir yoğunluk vardı. Eskiye göre şu an hiçbir yoğunluk kalmadı. Hatta 7 yıldır takım elbise dikmiyorum. Pantolon ve tamirat üzerine yoğunlaştım. Çok eskiden bayramlarda 1 ay boyunca dükkânda yatıp kalkarak iş yapardık ama şu an çırak bile bulamıyoruz” dedi.
Zonguldak’ta 40 yıldır terzilik mesleği ile uğraşan 52 yaşındaki Çetin Yıldız, konfeksiyon sektöründeki gelişmenin terzilik mesleğini bitirdiğini söyledi. Terzilik mesleğine 12 yaşında başladığını ifade eden Çetin Yıldız, meslekte yeni olduğu dönemlerde yaşadıkları bayramlar ile şimdikiler arasında çok büyük fark olduğunu söyleyerek, bayram önceki son 1 ay iş yoğunluğundan sipariş almakta bile zorluk çektiklerini fakat şimdilerde sadece tadilat işleri yaptıklarını ifade etti. Mesleğin ölmeyeceğini fakat artık takım elbise dikimi gibi işlerin yapılmadığını ifade eden Yıldız, “Bu sene bu meslekte 40 yılı tamamladım. 12 yaşımdan beri bu işi yapıyorum. Bundan 40 yıl önce başladığım meslekte çok aşırı bir yoğunluk vardı. Eskiye göre şu an hiçbir yoğunluk kalmadı. Hatta 7 yıldır takım elbise dikmiyorum. Pantolon ve tamirat üzerine yoğunlaştım. Çok eskiden bayramlarda 1 ay boyunca dükkanda yatıp kalkarak iş yapardık ama şu an çırak bile bulamıyoruz. Yani çırağımız yok yetişmiyor. Meslek her geçen gün geriye doğru gitmekte bunun sebepleri birincisi mesleğin her geçen gün geriye gitmesi diğeri ise 8 yıllık zorunlu eğitim çıkmasından sonra çırak yetişmemesi, diğer mesleklerde de berberlik hariç bütün meslekler bu böyle çırak yetişmiyor. Devletin halk eğitim merkezilerinden ya da meslek eğitim merkezlerinde meslek yetiştirmek için insan alt yapısı olması lazım ama bir türlü bulamıyoruz. Bu meslek bitmez ama yeni dikimden ziyade tamiratçı konumuna düşüyoruz. Eskiden yorgancı vardı, ayakkabıcılar vardı hepsi ya kayboldu ya da tamircilik mesleğine dönüştü. Bizimde sonumuz tamir bunda kumaş fiyatlarının yüksek olması da var giyimini zevkini bilen diktiriyor ama çok az. Şu an 900 TL’ye takım elbise pantolon 200-250 TL civarında ama uzun zamandır dikim yapmıyorum" dedi.

“Çırak bulmakta zorlanıyoruz”
Çırak bulmakta zorlandıkları için mesleklerinin bitme noktasına geldiğini de söyleyen Yıldız, “Biz çırak bulmakta çok sıkıntı çekiyoruz. Piyasada yetiştirebileceğimiz bir tane bile çocuk bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Devletimiz veya Milli Eğitim Müdürlüğümüz buna Endüstri Meslek Lisesi’nde veya Çıraklık Eğitim Merkezlerinde buna bir el atmasını istiyoruz. Terziler olarak da devletten biraz daha teşvik ve destek bekliyoruz. Bizim sorunlarımıza da devlet el atmalı. Geçmişle günümüze baktığımızda işlerde çok büyük farklılıklar yaşıyoruz. Eskiden bayramlara 1 ay kala kesinlikle yoğunluktan dolayı iş alamıyorduk işlerimiz o kadar düşük ki sadece tadilat yapıyoruz. Tamamen yeni dikimden tadilata yöneldik. Nasıl eskiden kunduracılar vardı ve artık kunduracılar artık yok” şeklinde konuştu

(Özel) 40 yıllık terzi, 7 yıldır elbise dikmedi

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