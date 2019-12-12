HABER

(Özel) 45 yıldır ayakkabı tamir ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 10:09 | Son Güncelleme

Bursa’da ayakkabı fiyatlarına gelen zamlarla birlikte kimsenin uğramadığı ayakkabı tamircilerinin işleri açıldı.45 yıldır ayakkabı tamiri yapan Metin Ertokat, artan talebe yetişmekte zorluk çekiyor.Bursa’da 45 yıldır hem özel sipariş ayakkabı imalatı yapan hem de tamir eden Metin Ertokat, artan talebe yetişmekte zorluk çekiyor.

Bursa’da ayakkabı fiyatlarına gelen zamlarla birlikte kimsenin uğramadığı ayakkabı tamircilerinin işleri açıldı.
45 yıldır ayakkabı tamiri yapan Metin Ertokat, artan talebe yetişmekte zorluk çekiyor.
Bursa’da 45 yıldır hem özel sipariş ayakkabı imalatı yapan hem de tamir eden Metin Ertokat, artan talebe yetişmekte zorluk çekiyor. Ertokat, ilerlemiş yaşına rağmen her gün onlarca ayakkabıyı tamir ederek sahiplerine teslim ediyor. İşin çok olduğunu ifade eden Ertokat,, "Çalıştıracak eleman bulamıyorum, kalifiye iş arayan varsa almaya hazırım" dedi.
Mudanya ilçesinde dedesinden kalma sanatı üçüncü kuşak olarak devam ettiren Ertokat, çalışma azmi ve kaliteli iş yapması sebebiyle herkes tarafından örnek gösterilip seviliyor. Kaliteli ayakkabı fiyatlarının 300 liranın üzerinde seyretmesi sebebiyle kaliteli ayakkabıları yırtılanlar ise yenisini almak yerine fiyatları 7 lira 50 kuruşla 20 lira arasında değişen fiyatlarda tamir ettirmeyi tercih ediyor.
Bu işi üç kuşaktır yaptığını ifade eden Metin Ertokat, "45 yıldır özel ayakkabı ve tamir işleri yapıyorum. Son iki yıldır vatandaşlar tamir işlerine ağırlık gösteriyor. Bunun iki sebebi var, insanlar artık kalitesiz Çin mallarına rağbet göstermiyor. Kaliteli ayakkabı alıp yırtılınca tamir ettiriyor. İkincisi ise son yıllarda ayakkabı fiyatlarının artması, son iki yıla kadar kimse ayakkabı tamir ettirmeye getirmezdi. Şimdi işleri yetiştirmekte zorlanıyoruz. Mudanya’da beni tanımayan yoktur. Bizim işte kalifiye eleman sıkıntısı var, kimse de bu mesleği tercih etmiyor. İş çok ama çalışacak eleman yok, eleman varsa almaya hazırım. Ayakkabı tamirini 7 lira 50 kuruş ila 20 lira arasında değişen fiyatlarla yapıyorum. Özel ayakkabıları ise 80 ila 90 lira arasında satıyorum" dedi.

PARTNER 11 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç tuzak! İstismarcı bakın kim çıktı 11 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç tuzak! İstismarcı bakın kim çıktı
Alanya’da 2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölüAlanya’da 2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Otomobil tarlaya yuvarlandı: 3 yaralıOtomobil tarlaya yuvarlandı: 3 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

Aslan'dan Avrupa'ya acı veda

Aslan'dan Avrupa'ya acı veda

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

İstanbul merkezli dev operasyon! Tam 107 kişi gözaltına alındı!

İstanbul merkezli dev operasyon! Tam 107 kişi gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırıngalı çikolata yine can aldı! Diyarbakır’da 7 yaşındaki Umut Bilgi hayatını kaybetti

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Fabrikada çatıdan düşen işçiden acı haber

Fabrikada çatıdan düşen işçiden acı haber

ABD'deki yaptırım hazırlığıyla ilgili Türkiye'den açıklama: Saygısızlık

ABD'deki yaptırım hazırlığıyla ilgili Türkiye'den sert açıklama

Adana'da çok sayıda eve şafak baskını

Adana'da çok sayıda eve şafak baskını

Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem!

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.