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(Özel) 45 yıllık serüvenini yazdığı kitapta anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 13:05 | Son Güncelleme

Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı (HASVAK) Kurucu Başkanı Engin Öztürk, yazdığı “Engin-Hayat Herkese Has Bir Yolculuk” isimli kitabın imza gününde sevenleri ile buluştu.Türk Japon Vakfında düzenlenen imza töreninde İhlas Haber Ajansı muhabirinin sorularını yanıtlayan Engin Öztürk, “Kitabın hayır işlerine girecek olanlara bir rehber olmasını istedim” ifadelerini kullandı.

Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı (HASVAK) Kurucu Başkanı Engin Öztürk, yazdığı “Engin-Hayat Herkese Has Bir Yolculuk” isimli kitabın imza gününde sevenleri ile buluştu.
Türk Japon Vakfında düzenlenen imza töreninde İhlas Haber Ajansı muhabirinin sorularını yanıtlayan Engin Öztürk, “Kitabın hayır işlerine girecek olanlara bir rehber olmasını istedim” ifadelerini kullandı. Öztürk ayrıca, kitabın bütün gelirinin HASVAK’a bağışlandığını belirtti.
Vakfın faaliyetlerine değinen Öztürk, “Bütün hayatım aileme ve çocuklarıma olan görevlerimle geçti. 1974 yılından bu yana HASVAK’tayım. Vakfın hedefi sağlık konusunda karşılıksız hizmetti. Şu anda bunu sürdürmeye devam ediyoruz. Biz her şeyin devletten beklenmeyeceği sözünü kullanan bir vakıfız. Hastaneler, sağlık ocakları, kreşler yaptık ve devletimize bağışladık. Hakkari’den Edirne’ye kadar herkese ulaştık. Yüzlerce üyemizle gönülden hizmet vermekteyiz” diye konuştu.

“Kitabımın gönüllü çalışmalara rehber olmasını istedim”
Kitabın bütün gelirinin vakfa bağışlandığını belirten Öztürk, “Öncelikle kitabım sayfalarca süren bir biyografi değil. Ben çok kısa gönül vermiş bir Engin’i tanıttım. Kitabımın gönüllü çalışmalara rehber olmasını ve 45 yıllık kazanımımı gençlere aktarmak istedim. Kitabın hayır işlerine girecek olanlara bir rehber olmasını istedim. Çünkü gönüllülük bambaşka bir hizmet. Ticarete benzemiyor. Gerçekten faziletli çok güzel bir faaliyet. Bu işlere başlayacaklar başladıktan sonra bırakmamalılar. Bırakacaklarsa hiç başlamamalılar. Bu işe gerçekten gönül verdikten sonra başlamalılar. Kitap şu an tamamen vakfın. 45 yıl emek verdiğimiz kurum yaşasın istedik. Bizler bu dünyadan ayrılırız ama böyle kalıcı şeyler yaparsak yaşar demektir. Kitabın bütün geliri vakfa ait” ifadelerini kullandı.
Düzenlenen imza gününde Engin Öztürk’ü eski TBMM Başkanı Köksal Toptan ve sevenleri yalnız bırakmadı.

(Özel) 45 yıllık serüvenini yazdığı kitapta anlattı

(Özel) 45 yıllık serüvenini yazdığı kitapta anlattı

(Özel) 45 yıllık serüvenini yazdığı kitapta anlattı

(Özel) 45 yıllık serüvenini yazdığı kitapta anlattı

(Özel) 45 yıllık serüvenini yazdığı kitapta anlattı

(Özel) 45 yıllık serüvenini yazdığı kitapta anlattı

(Özel) 45 yıllık serüvenini yazdığı kitapta anlattı

(Özel) 45 yıllık serüvenini yazdığı kitapta anlattı

(Özel) 45 yıllık serüvenini yazdığı kitapta anlattı

(Özel) 45 yıllık serüvenini yazdığı kitapta anlattı

(Özel) 45 yıllık serüvenini yazdığı kitapta anlattı

(Özel) 45 yıllık serüvenini yazdığı kitapta anlattı

(Özel) 45 yıllık serüvenini yazdığı kitapta anlattı

(Özel) 45 yıllık serüvenini yazdığı kitapta anlattı

(Özel) 45 yıllık serüvenini yazdığı kitapta anlattı
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