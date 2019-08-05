(Özel) 455 senelik tarihi Kuran-ı Kerim kuyumcu hassasiyetiyle restore edildi

“Kullandığımız altını 8 saat eziyoruz”

Kuran-ı Kerim’in restorasyonunu yaparken esere özgü özel bir kokunun olduğunu ifade eden Milli Saraylar idaresi cilt atölyesi kurucusu mücellit Ahmet Kurnaz, “ Deri bakımlarını ve restorasyonlarını tamamladık. Deriyi yağlama yöntemi ile besleme işlemimiz kaldı. Bu işlemimizde tamamlandıktan sonra yakın bir tarihte saray koleksiyonumuzda eserimiz sergilenecek. Eser bize ilk geldiğinde her esere uyguladığımız raporlama sistemini yapıyoruz. Öncelikle ne tür hasarları olduğunu hem yazılı olarak yazıyoruz hem de görsel olarak tespit ediyoruz. Her eser için yüzlerce resim çekmemiz gerekebiliyor. Yazılı ve görsel raporumuzu bilgisayara kayıt edip arşiv bölümümüzde onaylanmasını bekliyoruz. Hazırladığımız rapor onaylandıktan sonra malzeme teminine geçiyoruz. Kuran-ı Kerim’in yapımında altın kullanıldığı için altını temin edip bal ile ezdik. Bal ile sadece eziyoruz, daha sonra iki kez saf su ile yıkıyoruz. Kuruduktan sonra altını öyle kullanıyoruz. Kullandığımız 23 ayar altını el ile eziyoruz. Yerine göre kullandığımız altını 8 saat eziyoruz. Kuran-ı Kerim’i açarsanız bir koku yayılır, hem bir eskiliğinin kokusunu hissedersiniz hem de onu okuyan insanların sanki kokusu sinmiş gibi biz sanatkarlar olarak onu hissediyoruz. Ben işimi yaparken bu koku beni cezbediyor. Hissettiğim o koku Kuran-ı Kerim’in eskiliğini bize hissettiriyor” ifadelerini kullandı.