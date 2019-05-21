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(Özel) 5 yıldızlı termal otelin bahçesinde ürettiği organik enginarları müşterilerine ikram ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 10:32 | Son Güncelleme

Edremit ilçesinde 5 yıldızlı otelin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yağın Öngen, Kazdağları eteklerindeki otelinde bir yandan termal turizme hizmet ederken bir yandan da Ege mutfağının vazgeçilmez sebzelerinden birisi olan enginar yetiştiriyor.

Edremit ilçesinde 5 yıldızlı otelin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yağın Öngen, Kazdağları eteklerindeki otelinde bir yandan termal turizme hizmet ederken bir yandan da Ege mutfağının vazgeçilmez sebzelerinden birisi olan enginar yetiştiriyor. Otelinde kurduğu organik bahçe ile mevsimine göre çeşitli sebze ve meyveler yetiştiren Öngen, bir yandan da ürettiği bu sebze ve meyveleri misafirlerine ikram ediyor.
Edremit Güre Mahallesi’nde 5 yıldızlı bir termal otelin bahçesinde kurduğu organik bahçede tamamen organik olarak enginar üretip, müşterileri için Ege mutfağının birbirinden eşsiz lezzetlerine çevirip ikram eden Öngen, “Kaliteli ve güleryüzlü hizmet anlayışı ile hizmet bizim birinci önceliğimiz. Ancak bunun yanında misafirlerimize küçük sürprizler yapmak bizlerin hoşuna gidiyor. Burada kurduğumuz organik bahçe ile mevsimine göre sebze ve meyve üretimi yapıyoruz. Enginar, domates, salatalık, biber gibi sebzeleri burada üretiyoruz. Şimdi enginar zamanı. Enginar bildiğiniz gibi Ege mutfağının vazgeçilmezlerinden. Biz de kendi ürettiğimiz organik enginarları dalından taze taze koparıp misafirlerimize birbirinden eşsiz yemek sunumları ile ikram ediyoruz. Bu bizleri mutlu ediyor” dedi.

(Özel) 5 yıldızlı termal otelin bahçesinde ürettiği organik enginarları müşterilerine ikram ediyor

(Özel) 5 yıldızlı termal otelin bahçesinde ürettiği organik enginarları müşterilerine ikram ediyor

(Özel) 5 yıldızlı termal otelin bahçesinde ürettiği organik enginarları müşterilerine ikram ediyor

(Özel) 5 yıldızlı termal otelin bahçesinde ürettiği organik enginarları müşterilerine ikram ediyor

(Özel) 5 yıldızlı termal otelin bahçesinde ürettiği organik enginarları müşterilerine ikram ediyor

(Özel) 5 yıldızlı termal otelin bahçesinde ürettiği organik enginarları müşterilerine ikram ediyor

(Özel) 5 yıldızlı termal otelin bahçesinde ürettiği organik enginarları müşterilerine ikram ediyor

(Özel) 5 yıldızlı termal otelin bahçesinde ürettiği organik enginarları müşterilerine ikram ediyor

(Özel) 5 yıldızlı termal otelin bahçesinde ürettiği organik enginarları müşterilerine ikram ediyor

(Özel) 5 yıldızlı termal otelin bahçesinde ürettiği organik enginarları müşterilerine ikram ediyor

(Özel) 5 yıldızlı termal otelin bahçesinde ürettiği organik enginarları müşterilerine ikram ediyor

(Özel) 5 yıldızlı termal otelin bahçesinde ürettiği organik enginarları müşterilerine ikram ediyor

(Özel) 5 yıldızlı termal otelin bahçesinde ürettiği organik enginarları müşterilerine ikram ediyor

(Özel) 5 yıldızlı termal otelin bahçesinde ürettiği organik enginarları müşterilerine ikram ediyor

(Özel) 5 yıldızlı termal otelin bahçesinde ürettiği organik enginarları müşterilerine ikram ediyor
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