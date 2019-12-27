HABER
  4. (Özel) 500 yıllık zeytin ağacı 25 bin lira

(Özel) 500 yıllık zeytin ağacı 25 bin lira

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 10:22 | Son Güncelleme

Manisa’da bir fidancılık firması, imara açılan alanlardan sökülen 60 ila 500 yaşındaki zeytin ağaçlarını kesilmekten kurtarıp bakımlarını yaparak, yeni bir gelir kapısı oluşturdu.

Manisa’da bir fidancılık firması, imara açılan alanlardan sökülen 60 ila 500 yaşındaki zeytin ağaçlarını kesilmekten kurtarıp bakımlarını yaparak, yeni bir gelir kapısı oluşturdu. Yaşına ve şekline göre 2 bin 500 lira ila 25 bin lira arası değişen fiyatlarla satışa sunulan zeytin ağaçları, alışveriş merkezleri, site ve villaların bahçelerini süslüyor.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir fidancılık firması, imar geçen alanlardan kesilmekten kurtardığı ağaçları sökerek, 2 bin 500 lira ila 25 bin lira arası değişen fiyatlarla satıyor. Odun olmaktan kurtardığı zeytin ağaçlarını özel yöntemlerle tesise taşıyan işletme, zeytin ağaçlarının uzun yıllar bakımını yapıyor. Adeta yeniden hayat verdiği en genci 60, en yaşlısı 500 yıllık olan zeytin ağaçları yaşına ve şeklinde göre satışa sunuluyor. Meyve de veren zeytin ağaçları alışveriş merkezleri, site ve villaların bahçelerini süslüyor.
Ağaçların kesilmesine ve yok olmasına kesinlikle karşı olduklarını, çiftçilerden kesinlikle zeytin ağacı almadıklarını kaydeden Manisa Fidan işletme sahibi Erhan Atılgan, “Peyzaj ve süs bitkileri üretimi yapıyoruz. Son yıllarda 5-6 yıldır Türkiye’de zeytin ağaçları moda oldu. Biz bu ağaçların kesilmesine ve yok olmasına kesinlikle karşıyız. Bizim bu elimizde olan zeytin ağaçları ruhsatı alınmış inşaat sahalarından sökülüp firmamıza getirilmiştir. Onun dışında biz çiftçilerin söküp firmamıza getirdiği zeytin ağaçlarını kesinlikle almıyoruz. Şirketimizde bunların faturaları da mevcuttur. Maalesef çeşitli şekilde inşaat ruhsatına ya da imara açılmış yerler var. Oradaki zeytin ağaçlarını bu şekilde değerlendiriyoruz. Tekrar yaşatıyoruz. Zeytin ölmeyen bir ağaç. Bunları alışveriş merkezlerinde, siteler, villalarda şahıslar bahçelerine koyuyorlar. Tekrar yaşıyorlar. Bize geldikten sonra bunlar 3 veya 4 yıl içerisinde bu şekli alıyor. Fiyatlar da değişkenlik gösteriyor” diye konuştu.
500 yıllık zeytin ağacını 25 bin liradan satışa sunduğunu kaydeden Atılgan, “En yaşlısı bizde 500 yıllık ağaç olduğunu tahmin ediyoruz. 500 yıllık ağacın fiyatı 20-25 bin lira arasında değişiyor. Ortalama fiyatlar 2 bin 500 liradan başlıyor, yukarıya doğru gidiyor. Bu fiyatlar zeytinin yaşına ve şeklinde göre değişiyor. Her yıl en az üç kere periyodik zamanlarda buduyoruz. Bunların devamlı sulamasını yapıyoruz. Aldıktan sonra da çok bakım gerektirmiyor. Zeytin çok bakım isteyen bir bitki değil. Yaz aylarında bunların ilaçlamaları oluyor. Bunlara çeşitli böcek ve haşereler geliyor. Bunların da ilaçlamalarını yaz aylarında periyodik olarak yapıyoruz” dedi.

PARTNERSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyorSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyor
Van’da hurda malzemeler tarım aletlerine dönüşüyorVan’da hurda malzemeler tarım aletlerine dönüşüyor
Sivas'ta 61 köy yolu kardan kapandıSivas'ta 61 köy yolu kardan kapandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Akşener'den asgari ücret ve Kanal İstanbul açıklaması

Akşener'den asgari ücret ve Kanal İstanbul açıklaması

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Maden ocağındaki patlamadan kötü haber

Maden ocağındaki patlamadan kötü haber

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki davada karar günü!

Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki davada karar günü!

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 Açık Öğretim lisesi sınav sonuçları sorgulama ekranı

Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı?

Libya'da alıkonulan Türk gemiciler korku dolu 12 saati anlattı

Korku dolu 12 saati böyle anlattı: Ne dedilerse yaptık

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Esenyurt'ta tuvalet sırası kavgası! 3 kardeş bıçaklandı

Tuvalet sırası kavgası! 3 kardeş bıçaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.