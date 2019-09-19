(Özel) 6 yaşında iki kalp, bir anjiyo, bir beyin ameliyatı geçirdi

Türkiye’de birçok sağlık kuruluşunun riskli diye ameliyatına yanaşmadığı 6 yaşındaki Günnur Durmaz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Buğra Harmandar ve ekibi sayesinde sağlığına kavuştu.

Doğuştan akciğere kan pompalayan iki damarın ters olduğu, damarlardan birisinin tıkalı ve kalbinde büyük bir delik yaşamını sürdüren Günnur Durmaz’a 2 aylıkken suni damar takıldı. 6 yaşına kadar suni damar ile yaşayan küçük Günnur, bu süreçte bir de beyin ameliyatı oldu. Gittiği birçok sağlık kuruluşunda ameliyatı riskli diye kabul edilmeyen Günnur, Muğla’da yaşama tutunarak taburcu oldu.

Damarları ters ve birisi takalı, kalbinde delik var

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Buğra Harmandar, riskli bir ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini açıkladı. Harmandar, “Hastamızın kalbinden çıkan iki ana damar ters durmaktaydı. Akciğere giden ve vücuda kan pompalayan iki damar ters durmaktaydı. Esas problem iki damardan birisinde ciddi darlık vardı. Bunun yanında kalbinde geniş delik vardı. 2 aylıkken İzmir’de geçici bir suni damar yerleştirme ameliyatı yapılmış. Daha sonradan devamlı takip edilmiş ve ikinci kalp ameliyatı çok riskli olduğu için bekletilmiş. Aile bu süreçte pek çok yerle görüşmüş ve kimse ameliyatını yapmak istememiş. Çocuğun kanındaki oksijen düzeyleri çok düşük olduğu için beyninde apse gelişmiş ve bu apse nedeniyle beyin ameliyatı yapılmış” dedi.