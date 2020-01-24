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(Özel) 6 yıldır evlat hasreti çeken ailenin dördüz sevinci

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.01.2020 09:36 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Nurten ve Nurettin Bartın çiftinin 6 yıllık evlat hasreti, 31 haftalık olarak dünyaya gözlerini açan dördüz bebeklerle sona erdi.Yüksekova ilçesinde ikamet eden Nurten ve Nurettin Bartın çiftinin 6 yıl aradan sonra dördüz bebekleri oldu.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Nurten ve Nurettin Bartın çiftinin 6 yıllık evlat hasreti, 31 haftalık olarak dünyaya gözlerini açan dördüz bebeklerle sona erdi.
Yüksekova ilçesinde ikamet eden Nurten ve Nurettin Bartın çiftinin 6 yıl aradan sonra dördüz bebekleri oldu. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 31 haftalık olarak dünyaya gözlerini açan bebekler, solunum rahatsızlıkları ve pramatüre nedeniyle Özel Lokman Hekim Hastanesinde tedavi altına alındı. Burada iki aylık bir tedavinin ardından sağlıklarına kavuşan Ümeyir, Talha, Zanyar ve Eflin isimli bebekler, hastaneden taburcu oldu.

“Bartınlar 31 haftalık olarak doğdular”
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Hastanesi Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Ercan Kırımi, dördüz bebeklerin çok az rastlanan bir durum olduğunu ifade ederek, “Dördüz doğan bebeklerin özellikle bu kadar erken doğmuş durumlarda yaşama şansları da çok yüksek olmuyor. Bebek Bartınlar 31 haftalık olarak doğdular. 9 hafta erken doğmalarına ve dördüz olmalarına rağmen gayet başarılı biçimde yaşadılar. Hastanemizin şartları ve ailenin de ciddi desteğiyle bebeklerimizin dördü de sağlıklı. Üçü erkek biri kız olan bebekler, bir müddet makinede solunum tedavisi gördüler, ama çok şükür iki ay sonra onları sağlıklı biçimde taburcu ediyoruz” dedi.
Bartın bebeklerden ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Kırımi, “Bir müddet onlara alışıp, onları taburcu etmek zor geldi bize. Ailesinin bebeklere iyi bakacağına inanıyorum. Tabi dört bebeğe bakmak zor, ama bakalım anne ve baba nasıl bakacaklar. İnşallah başarılı bir şekilde büyürler. Biz sağlıklı büyüttüğümüz için gururluyuz, sevinçliyiz” ifadelerini kulandı.

6 yıl sonra gelen dördüz sevinci
Baba Nurettin Bartın ise 6 yıl aradan sonra ilk bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “6 yıl aradan sonra dördüz bebek sahibi olduk. Allah bize dört çocuk nasip etti. Çok mutluyum. O kadar mutluyum ki, heyecandan ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir an evvel çocuklarıma kavuşmak istiyorum” diye konuştu.

“6 yıldır çocuk özlemi yaşıyorduk”
Biri kız üçü erkek olan dördüz bebeklerinin isimlerini verdiklerini de sözlerine ekleyen Bartın, “Erkek olan bebeklerime Ümeyir, Talha ve Zanyar, kızıma da Eflin ismini bıraktık. 6 yıldır çocuk özlemi yaşıyorduk, Allah bize dördüz nasip etti. Allah’ın izniyle onlara bakmak bize zor olmayacak. İnşallah elimizden geldiği kadar bebeklerimize güzel bir şekilde bakacağız” dedi.
Lokman Hekim Van Hastanesi tarafından bebekler için hazırlanan ‘Hoşçakalın Minik Savaşçılar’ yazılı pastanın kesilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından bebekler hastaneden taburcu oldu.

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