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(Özel) 600 yılık gelenekte bir ilk, “su” yerine “süt” kullanıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 12:21 | Son Güncelleme

Edirne’de asırlardır devam eden sünnet hamamı geleneğinde bu kez su yerine süt kullanıldı.

(Özel) 600 yılık gelenekte bir ilk, “su” yerine “süt” kullanıldı

Edirne’de asırlardır devam eden sünnet hamamı geleneğinde bu kez su yerine süt kullanıldı. Geçimini sütçülükle sağlayan Çalıgu ailesinin tek çocuğu Ayaz’ın hamam geleneğinde süt kullanıldı.
Edirne’nin Yıldırım Mahallesi’nde ikamet eden Çalıgu ailesinin 9 yaşındaki çocukları Ayaz Çalıgu, sünnet töreninde yaşına özel olarak 9 güğüm süt ile yıkandı. Ayaz, Çanakkale’den kiralanan devenin üzerine binerek kısa bir tur attı. Deve ile daha sonra şehir hamamına getirilen Ayaz, birçok yerli ve yabancı turistin ilgi odağı oldu. Çalıgu ailesi, evde hazırlamış oldukları yiyecek ve içecekleri hamamdaki tüm vatandaşlara ikram etti.
Ayaz’ın halası olan ve kirveliğini yapan Filiz Çalıgu, Ayaz doğduğunda ailece böyle bir vaatte bulunduklarını belirtti. Ailecek geçimlerini sütçülükle gerçekleştirmelerinin de bunda etkisi olduğunu ifade eden Çalıgu, Roman geleneklerine sahip çıktıklarını söyledi.
Düğüne gelen misafirler ve küçük çocuğun hamam sefasının ardından aile davul zurna eşliğinde evlerine döndü.

(Özel) 600 yılık gelenekte bir ilk, “su” yerine “süt” kullanıldı

(Özel) 600 yılık gelenekte bir ilk, “su” yerine “süt” kullanıldı

(Özel) 600 yılık gelenekte bir ilk, “su” yerine “süt” kullanıldı

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