(Özel) 7 ayda 54 bedenden 38 bedene düştü

Uzun süredir ilaçlarla bir türlü kontrol altına alınamayan şeker hastalığı nedeniyle vücudunda sürekli enfeksiyonlar oluşan, halsizlik nedeniyle yürüyemez hale gelen ve aşırı kilo sorunuyla uğraşan 47 yaşındaki İpek Yelkenkayalar, VM Medical Park Mersin Hastanesi’nde yapılan metabolik cerrahi operasyonuyla 7 ayda 34 kilo vererek 54 bedenden 38 bedene düştü ve hayata yeniden başladı. Antalya’da optik satış uzmanı olarak çalışan 47 yaşındaki İpek Yelkenkayalar, tip 2 diyabet hastalığı nedeniyle uzun süredir ilaç tedavisi görüyordu. Kullandığı ilaçlar ve yaptığı diyetler sonucunda iyileşemeyen Yelkenkayalar, bir süre sonra hem aşırı kilo sorunuyla hem de vücudunda çıkan enfeksiyonlarla mücadele etmeye başladı. Hastalığının etkisiyle 104 kiloya çıkan Yelkenkayalar, aşırı kiloları nedeniyle yürümekte de zorlanmaya başlayınca yaptığı araştırmalar sonucunda VM Medical Park Mersin Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Öğretim Üyesi Dr. Tuna Bilecik’e ulaştı. Dr. Bilecik tarafından durumu değerlendirilen ve ayrıntılı tetkiklerden geçen hastaya metabolik cerrahi operasyonu yapılması kararlaştırıldı. Dr. Bilecik’in liderliğinde 3 kişilik ekip tarafından 1,5 saat süren metabolik cerrahi operasyonuyla sağlığına kavuşan Yelkenkayalar, 7 ayda 70 kiloya düşerek sağlığına kavuştu.

“Hayata yeniden gelmiş gibiyim”

Rahatsızlıkları ve geçirdiği süreçle ilgili konuşan İpek Yelkenkayalar, yapılan operasyon sonucunda kendini hayata yeniden gelmiş gibi sağlıklı ve zinde hissettiğini söyledi. Böyle bir ameliyatla iyileşebileceğini 1,5 yıl önce öğrendiğini, ancak korktuğu için sürekli olarak hekime başvurmayı ertelediğini vurgulayan Yelkenkayalar, Dr. Tuna Bilecik’le görüşmesi sonrasında yaşadığı korkularının yersiz olduğunu anladığını belirtti. Yelkenkayalar, “Ameliyat kararımda bana en çok eşim destek oldu. Ailem olumsuz haberler nedeniyle korkuyordu. Onları eşim ikna etti. Zaten hocamızı da eşim buldu. Eşimle birlikte aileme, şekerin benim için çok tehlikeli ve ölümcül bir sorun olduğunu anlattık, çünkü şeker beni her gün biraz daha tüketiyordu. Tuna hocamız ameliyatla ilgili tüm süreçleri önceden detaylarıyla anlatarak bize çok güven verdi. Hocamızın sayesinde korkusuzca ameliyata girdim. Sağlıklı şekilde taburcu oldum” dedi.

“38 beden bol gelince şaşırıyorum”

Ameliyatının üzerinden 7 ay geçtiğini belirten Yelkenkayalar, yaşadığı değişime kendisinin de şaşırdığını dile getirerek, “Fiziksel olarak eskiden beri hep kilolu olduğum için sanki hala büyük beden giymem gerekiyormuş gibi hissediyorum. Çünkü 52-54 beden giymeye alıştığım için 38 beden artık bol geliyor ve bu durum beni şaşırtıyor. Hala vücudumun yeni halini tanımaya çalışıyorum. Ruhsal anlamda kendimi daha mutlu hissediyorum” diye konuştu.

Ameliyat sonrası yediklerine dikkat ettiğini vurgulayan Yelkenkayalar, “Ameliyattan sonraki süreçte bol bol yürüyüş yaptım, bisiklete bindim. Acı yemekleri, asitli ve soğuk içecekleri hiç tüketmedim. Suyu bile yudum yudum içtim. Doğal ve kaliteli beslenmeye özen gösterdim. Halsiz kalmayayım diye gıdalarıma takviye olarak et suyu, ilik suyu aldım. Ameliyat sonrası en önemli nokta, hekiminizin ve diyetisyeninizin söylediklerine harfiyen uymak. Belli bir süre sonra her şeyin çok güzel olduğunu görüyorsunuz” ifadelerini kullandı.