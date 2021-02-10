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  4. (Özel)- 70 yıllık ağacı kesip, toprağın altına gömdüler

(Özel)- 70 yıllık ağacı kesip, toprağın altına gömdüler

10.02.2021 09:47 | Son Güncelleme:
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Maltepe’de inşaat alanın önündeki 70 yıllık olduğu iddia edilen ağacın kesildiğini gören bir mahalle sakini duruma tepki gösterdi.

Maltepe’de inşaat alanın önündeki 70 yıllık olduğu iddia edilen ağacın kesildiğini gören bir mahalle sakini duruma tepki gösterdi. İnşaat çalışanlarının ağacı kestiği ve toprak altına gömdüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe, İdealtepe Mahallesi’nde bir inşaat alanının önünde bulunan 70 yıllık ağaç iddiaya göre, inşaat çalışanları tarafından önce kesildi daha sonra ise toprağın altına gömüldü. Kesim çalışmalarının devam ettiği esnada durumu gören çevredeki bir vatandaş ise yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüyü kaydetmeye devam eden vatandaş öte yandan yetkililerden konuyla ilgili yardım istedi.

“Ertesi gün baktığımda ağaç yoktu”
Mahalle sakinlerinden Metin Türk ağaç kesimine ilişkin olarak, “Pazar günü ağacı gördük. Ertesi gün baktığımda ise ağaç ortada yoktu. Biz müdahale edemiyoruz. Özel mülk diyorlar. Ben 60’lı yıllardan bu yana bu mahalledeyim. Buralar meyve bahçeleriydi. Şimdi ise neredeyse ağaç kalmadı. Kış ayında yazı yaşıyoruz. Daha söylenecek bir söz var mı?” diye konuştu.

Yaşanan durumu üzüntüyle karşıladığını belirten Umut Can Sağlam ise, “Sağ olsun bir komşumuz ağacın kesilmesini sosyal medya üzerinden duyurmaya çalışmış. Ağaç ailemin bana söylediğine göre 70 yıllık bir ağaç. Ağaçların kesilmesi beni gerçekten üzen bir durum. Bizim için yaşam kaynağı. İnsanların bu konuda daha duyarlı olmasını istiyorum” dedi.

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