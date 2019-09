(Özel) 700 aile doğal gazları kesilince çağ dışı yaşama mahkum oldu

Doğal gaz dağıtım şirketi önce gaz verdi sonra denetim yaptı Bunun yanında bir başka sıkıntı oluşturan konu ise vatandaşların gaz kaçağından habersiz olarak haftalarca doğal gazı kullanmaları oldu. 786 dairenin neredeyse tamamında her şeyden habersiz haftalarca adeta bombanın üzerinde oturan aileler, gaz kaçağından doğal gaz dağıtım şirketinin fark etmesiyle haberdar oldu. Doğal gaz dağıtım şirketinin denetim yapmadan önce doğal gaz verip sonrasında ise denetim yaptığında kaçağı fark etmesi de tepkilere neden oldu.

“Bir an önce çalışmalar başlasın”

Muhammet Niyaz ise yemek yapma ya da duş alma imkanlarının olmadığını kaydederek şunları söyledi:

“Enerya’yı aradık. Sitenin büyük çoğunluğunda gaz akışı tamamen durdurulmuş. Kaçakların olduğu söylendi bize. Yönetim bize gerekli bilgileri verdi ama henüz Pazartesi’den beri dördüncü gün oldu henüz hiçbir çalışma falan yok. Soğuklar da başlamaya başladı. Biz duş alma imkanımızı ya da yemek yapma imkanlarımızdan tamamen mahrumuz. Bir çok kişi burada sadece piknik tüpünden yemek yapabiliyoruz. O da tek çeşit yemek yapabiliyoruz. Bizim en büyük derdimiz okula giden çocuklarımızın hijyenine ulaşamıyoruz. Isıtıcıda su kaynatarak çocuklarımızı duş aldırabiliyoruz. Bir an önce gazımızın açılmasını bekliyoruz. En azından çalışmaların olduğunu görsek. Sitede bir çok söylenti var. ‘3 aya kadar gaz gelmeyecek. Kış ayında gaz açamayacağız, doğal gazımızı kullanamayacağız’ gibi söylentiler olmaya başladı. Bir an önce çalışmalar başlasın ki biz de ne zaman gazımızın açılacağını bilelim.”