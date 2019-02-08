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(Özel) 8 aydır yolda, yürüyerek dünyayı geziyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 13:00 | Son Güncelleme

Almanya’da yaşayan Miran Hussain, 8 ay önce başladığı yolculuğuna Zonguldak Alaplı ilçesinde devam ediyor.Dünyayı yürüyerek dolaşan Miran Hussain, toplu taşıma araçlarını kullanmadan parasız bir şekilde yolcuğuna devam ederken, gittiği yerlerde yanında taşıdığı helyum çadırında kalıyor.

Almanya’da yaşayan Miran Hussain, 8 ay önce başladığı yolculuğuna Zonguldak Alaplı ilçesinde devam ediyor.
Dünyayı yürüyerek dolaşan Miran Hussain, toplu taşıma araçlarını kullanmadan parasız bir şekilde yolcuğuna devam ederken, gittiği yerlerde yanında taşıdığı helyum çadırında kalıyor. Almanya’nın Freiburg şehrinden macera yaşamak için yürümeye başladığını belirterek, "Şu ana kadar 3 bin kilometre oldu, 8 aydır yollardayım. Hiçbir şekilde otelde kalmıyorum. İnsanlardan yardım istiyorum onlarda bana yardım ediyor. Özellikle Türkler çok güler yüzlü onlara çok teşekkür ediyorum. Ben daha çok küçük yerleri seviyorum" dedi.
Amacının Pakistan’ın Lahore gitmek olduğunu ancak kışı Türkiye’de geçirmeyi planladığını belirten Hussain, "Annem Pakistanlı ile evlenmiş, Babamın orada geniş ailesi olduğu her zaman bana söylemiştir. Zaman içerisinde onlarla internet ortamında görüşürüz. Bende onları ziyaret etmek için yürüyerek gitme kararı aldım. Daha önümde 6 bin kilometre gidecek yolum var. Tabi gideceğim yol çok uzak, gideceğim yere kadar gitmeye düşünüyorum. Yolculuğum Almanya’nın Freiburg şehrinde başladı. Şu ana kadar, Avusturya, İtalya, Slovakya, Hırvatistan, Sirbistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye geldiğim zaman ayak diz bağlarımda rahatsızlık geçirdim. Tedavi süre içinde 4 aydır İstanbul değişik yerlerde kaldım. Ayağım iyileştikten sonra tekrar yürümeye başladım. İki haftadan beri tekrar yoldayım" diye konuştu.
Öte yandan, vatandaşların da dünyayı yürüyerek gezen Miran Hussain yoğun ilgi göstererek çay ısmarladıkları görüldü.

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