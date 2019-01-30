(Özel) 8 yaşındaki Hazal’dan yardım çığlığı: “Kardeşim ölmesin”

Eyüpsultan Alibeyköy’de zor şartlarda yaşayan 4 çocuklu ailenin yardım çığlığı yürekleri burktu. 2 yaşında KOAH hastası çocukları olan anne ve babanın tek isteği çocuklarını daha iyi şartlarda büyütmek. Hasta kardeşi için yardım isteyen 8 yaşındaki Hazal, “Yatarken üşüyorum, kardeşim hasta. Korkuyorum o ölecek diye. O ölmesin” dedi.

Eyüpsultan Alibeyköy Esentepe Mahallesi’nde 9 metrekarelik evde zor şartlar altında yaşayan Özcan ailesi yaşam mücadelesi veriyor. Maddi imkanları yetersiz olan ve 4 çocuğuna bakmakta zorlanan baba Erdi Özcan, 2 yaşındaki KOAH hastası kızı Hiranur için yardım çağrısı yapıyor.

En küçüğü 2 buçuk aylık en büyüğü 8 yaşında 4 çocuk var

Kış ayında daha da zorlaşan hava şartlarında sobayla ısınan 9 metrekarelik ev içinde 6 kişilik aile yaşamaya çalışıyor. En küçükleri 2 buçuk aylık olan Rabia, 2 yaşındaki Hiranur, 6 yaşındaki Medine ve 8 yaşındaki Hazal ile birlikte yaşam savaşı veren anne Selin Özcan ve baba Erdi Özcan yaşadıkları zorlukları İHA mikrofonuna anlattı.

Hava makinesini de borç aldı

Hamallık yaparak geçimini sağlamaya çalışan ve geçirdiği bel fıtığı ameliyatı sonrası işsiz kalan Erdi Özcan, sağlıksız şartlarda yaşamaya çalıştıkları evde kızlarının hayatından endişe duyduğunu dile getirdi. 2 yaşındaki kızı Hiranur’un KOAH hastası olduğunu ve evdeki soba dumanının kızına çok zarar verdiğini söyleyen baba Erdi Özcan, “9 metrekarelik evde yaşam savaşı veriyoruz. 4 kızım var, kızlarım hasta oldu. Kızlarımın burada hasta olmasından, ölmesinden endişe ediyorum. Mağdur durumdayız. Bize yardımcı olmalarını istiyorum. Devletimiz sağ olsun, belediye kömür veriyor onu yakıyoruz. O da bazen ıslanıyor. Koyacak yerim yok burada. Duman yapıyor, kızıma çok zarar veriyor. KOAH hastası olduğu için tıkanıyor. Hava makinesini de borç aldım. Bel fıtığı ameliyatı oldum ondan dolayı çalışamıyorum. Kızlarıma beslenme bile koyamıyoruz. Sabahları kalkıyoruz çok soğuk. Kızlarımın elini, bacağını tutuyorum buz gibi. Şu anda işsizim. Halde hamallık yapıyordum, bel ağrım git gide arttı” dedi.

KOAH hastası kızının daha temiz bir ortamda yaşaması gerektiğini söyleyen anne Selin Özcan da, geceleri 3 kızıyla birlikte uyuduğunu söyledi. Yetkililerden yardım isteyen anne şöyle konuştu:

“Yiyecek bir parça ekmeğimiz bile yok, dolap bomboş. Çocuğumun altına takacak bezim yok, yatacak yerim yok. Bir küçük minderde 3 tane kızımla birlikte yatıyorum. Çocuğumun ders çalışacak sıcak bir ortamı yok. Kızım KOAH hastası, kokudan, dumandan uzak durması lazım. Soba da çok kokuyor. Rutubetsiz, temiz bir ortamda yaşaması lazım. Ama tam tersi bir ortamda yaşıyor.”

“Üşümemek istiyorum”

Evin en büyük kızı olan 8 yaşındaki Hazal Özcan da, yaşına rağmen bir çok zorluğa ailesiyle birlikte göğüs germeye çalışıyor. KOAH hastası kardeşinin ölmesinden korktuğunu dile getiren Hazal’ın en büyük isteklerinden biri de üşümemek. Kendine ait bir oda hayali olan Hazal, “Yatarken üşüyorum, kardeşim hasta. Korkuyorum o ölecek diye. O ölmesin. Üzülüyorum bir sürü borçlarımız var. Odamın olmasını isterim, beslenmemin olmasını isterim okula giderken. Üşümemek istiyorum” dedi.

