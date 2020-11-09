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(Özel) 82 yaşındaki kadın dolandırılmaktan son anda kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 13:22 | Son Güncelleme

Ataşehir’de yaşayan 82 yaşındaki Gülören Kızılsümer, kendisini telefonla arayan dolandırıcının tuzağına düşmekten kıl payı kurtuldu.

Ataşehir’de yaşayan 82 yaşındaki Gülören Kızılsümer, kendisini telefonla arayan dolandırıcının tuzağına düşmekten kıl payı kurtuldu. Kızılsümer, dolandırıcının kendisine verdiği banka hesabına 65 bin TL para yatıracakken dolandırıcılığı fark eden akrabası tarafından kurtarıldı.
Ataşehir’de yaşayan 82 yaşındaki Gülören Kızılsümer’in telefonu geçtiğimiz günlerde dolandırıcılar tarafından arandı. Kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcı şahıs, Kızılsümer’e “kimlik bilgilerinin terör örgütleriyle ilişkisi olduğu ve bu nedenle bir miktar parayı kendisine verilen bank hesabına yatırması gerektiğini belirtti. Duydukları karşısında şoke olan Kızılsümer, olayı yengesi Selma Kızılsümer’e anlattı. Selma Kızılsümer de durumdan şüphelenerek durumu polise bildirdi. Paniğe kapılan Gülören Kızılsümer, yanına aldığı 65 bin TL ile beraber parayı yatırmak üzere bankanın yolunu tuttu. Kızılsümer, bankada 65 bin TL parasını dolandırıcıya kaptıracağı sırada bankaya gelen polisler tarafından kurtarıldı. 65 bin TL parasını dolandırıcılara yatırmak üzere olan Kızılsümer, yengesinin dikkati sayesinde dolandırıcıların ağına düşmekten kurtuldu.

Dolandırıcılık kurbanı olmaktan son anda kurtarılan Gülören Kızılsümer, “Beni aradı, polisim dedi. Ben tabii itiraz ettim ben dedim bu işleri inanmıyorum dedim. Dedi ki siz o zaman şu numaraya telefon edin dedi, benim ismimi sorun dedi ben de aradım. Polis dediler. Orada diyorlar ki sizin telefonunuza girildi. Ev telefonum var oradan başkalarıyla konuşuyorlar dedi. Bütün bilgiler size ait, biz de yakaladık onları dedi. Bankadaki paranızı, 65 binini İsveç’e göndereceğiz dedi. Ondan sonra İsveç’e gidecek, gelin biz operasyon başlatacağız dedi” dedi.

Dolandırıcılığın farkına varan Selma Kızılsümer, “Savcı olarak Kendini tanıtan birisi görümcemi aramış, ben tesadüfen müdahil oldum. Savcı olarak söylediği kişiyle görüştüm. Sizin “savcı olduğunuzu nereden bileceğim” dedim.
Tekrardan telefonu aradı. “Telefonu neden kapatıyorsun, iki polisle kelepçeleyerek sizi emniyete aldıracağım” dedi. Tamam buyurun aldırtın dedim ben de. O arada ablamı cep telefonundan arıyor, savcı diyor ki “bankadaki hesabınızdan para çekilecek herhalde siz bankaya gidin, ben de oraya geliyorum” diyor. Sonra ablam bankaya gidiyorum deyince ben de 155’i aradım. “Bir durum var şu polisi araştırın” dedim. Sonra zaten tekrar arayınca dedim ki “beyefendi aramayın avukatımızı çağırdık, o da bankaya geliyor” dedim. O kadar, daha aramadı” diye konuştu.

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