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(Özel) 88 yaşındaki kadının okuma-yazma öğrenme azmi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 10:36 | Son Güncelleme

-Bursa’nın Keles ilçesinde ikamet eden 88 yaşındaki Fatma nine okuma-yazma öğrenmeye çalışıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı okuma-yazma seferberliği dahilinde 88 yaşındaki Fatma Pehlevan da kursa yazıldı.

(Özel) 88 yaşındaki kadının okuma-yazma öğrenme azmi

-Bursa’nın Keles ilçesinde ikamet eden 88 yaşındaki Fatma nine okuma-yazma öğrenmeye çalışıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı okuma-yazma seferberliği dahilinde 88 yaşındaki Fatma Pehlevan da kursa yazıldı. 2 aydır ilçede açılan kurslara giden Pehlevan, şu ana kadar harfleri tanımayı öğrendi. Hayatında hiç okula gitmeyen Pehlevan, kendi ismini ve soyadını da yazabiliyor. Kursta ders veren Keles Halk Eğitim Merkezi öğretmeni Hasan İlker Akalın, okul harici günlerde zaman zaman Fatma ninenin evine giderek ona yardımcı oluyor. Harfleri tanıyan Fatma ninenin kısa zaman içerisinde okuma ve yazmayı sökmesi bekleniyor. Komşusu olan ve 85 yaşında okuma-yazma öğrenen Şahizar Yıltır da, Fatma Pehlevan’ın evine giderek kendisine yardımcı olmaya çalışıyor.

“Elime kalem almamıştım”
Okuma ve yazmaya özendiğini ifade eden Pehlevan, “Okuma ve yazma öğreten hocamızın olduğunu duydum. Yavaş yavaş öğreniyorum. Ben okula hiç gitmedim. Kur’an-ı kerimi öğrenmeyi de özendim, öğrendim, ama yarıda kaldım. 1 hafta, 10 gündür gidemiyoruz. Sınıfta 5-6 kişi varız. Eskiden kız kısmı okumuyor diyorlarmış. Bir de evde hastam vardı. Bu yüzden okuyamadım. Elime kalem almamıştım, ama şimdi adımı yazmaya başladım. Epey yazıyorum. Okuma-yazma bilmediğim için çok üzülmüştüm” dedi.

“Azmi ile gençlere taş çıkartıyor”
Keles Halk Eğitim Merkezi öğretmeni Hasan İlker Akalın ise, “Fatma teyzemiz 88 yaşında. Önceden hiç okula gitmemesine rağmen azmi ile gençlere taş çıkartıyor. Fatma teyzemizin herkese örnek olmasını diliyoruz. Kendisi yaşı ile savaş vererek kar kışta bile okula geliyor. Kısa zamanda tamamen okutmayı hedefliyoruz. Şu an alfabemizi öğreniyor. Acil durum telefonlarını öğretiyoruz yaşından dolayı. Gençlere örnek olmasına diliyoruz” diye konuştu.

(Özel) 88 yaşındaki kadının okuma-yazma öğrenme azmi

(Özel) 88 yaşındaki kadının okuma-yazma öğrenme azmi

(Özel) 88 yaşındaki kadının okuma-yazma öğrenme azmi

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