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ÖZEL - 9'uncu kattan düşmek üzere olan işçiyi kurtarmak için polis seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 15:58 | Son Güncelleme

ADANA'da, 9 katlı apartmanın dış cephesini boyayan Onur Durmuşoğlu (47) üzerinde çalıştığı iskelenin halatı kopması sonucu asılı kaldı.

ADANA'da, 9 katlı apartmanın dış cephesini boyayan Onur Durmuşoğlu (47) üzerinde çalıştığı iskelenin halatı kopması sonucu asılı kaldı. Durmuşoğlu, zamanla yarışan polislerin çabası sonucu kırılan pvc pencereden içeri çekilerek kurtarıldı.

Olay, Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 9 katlı apartmanın dış cephesini boyayan Onur Durmuşoğlu üzerinde çalıştığı iskelenin halatı koptu. Son anda 9'uncu kattın balkonundaki pvc korkuluğa tutulan Durmuşoğlu, bağırarak yardım istedi. Asılı kalan Durmuşoğlu'nu görenler ise polisi ve kurtarma ekipleri aradı. Olay yerine gelen polisler, tutunmakta zorluk çeken Durmuşoğlu'nu görüp hızla yukarı çıktı. 5 polis tarafından elbiselerinden tutulan Durmuşoğlu'nu kurtarmak için zamanla yarışan ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada bir polis, evin balkonuna girerek pvc pencereyi kırdı. Durmuşoğlu ise, kırılan bölümden içeri alındı. Olay yerinde toplanan vatandaşlar ise, polisleri alkışladı. Kazayı yara almadan atlatan Durmuşoğlu ise, kendisini kurtaran polislere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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-işçinin asılı kalması

-İşçinin halata tutunarak hatta kalması

- Polislerin işçiyi kurtarma çalışması

- İşçinin görüntüsü

- Polisin plastiği ayakları ile kırması

- İşçiyi balkona çekmesi

- Kalabalığın alkışlaması

- İşçinin apartmandan çıkması

- Polislerin çıkması

- Polislerin tozlu pantolonları

- Bir polisin yaralı elinden görüntü

SÜRE02'27 BOYUT271 MB

Haber-Kamera Çağlar ÖZTÜRKADANA,(DHA)

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