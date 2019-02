(Özel) Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, “Nilhan Osmanoğlu’nun her dediğine ailecek katılıyoruz”

Sultan 2’inci Abdülhamid’in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, yeğeni Nilhan Osmanoğlu’nun İsmet İnönü ile ilgili açıklamalarına katıldıklarını belirterek eleştirenlere sert tepki gösterdi. Osmanoğlu, “Nilhan Osmanoğlu benim yeğenim, yeğenimden daha çok kızımdır, onun her dediğine biz ailecek katılıyoruz. Maalesef ki bir hanımefendiye, bir sultana saldırı oldu. Tabi ki yapılan saldırıları biz yakıştıramıyoruz. Hakiki bir Türk nesili hiçbir şekilde böyle bir yara veremez. Herkesi saygıya devam ediyorum” dedi.

Sultan 2’inci Abdülhamid’in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, son günlerde ailesi hakkında çıkan haberlerle ilgili İhlas Haber Ajansı’na konuştu. Osmanoğlu, geçtiğimiz günlerde Nilhan Osmanoğlu’nun Türkiye’nin 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün ülkeye dönmek isteyen Osmanlı hanedanı üyelerine "Bunun bir bedeli var" diyerek mücevherlerini aldığını söylediği açıklamasını değerlendirdi. Kayıhan Osmanoğlu, yeğenine ailecek katıldıklarını ifade ederken açıklamaların ardından Nilhan Osmanoğlu’na yönelik bir saldırı başlatıldığını belirtildi. Yaşananlardan üzüntü duyduğunu ifade eden Osmanoğlu, Osmanlı’nın tüm padişahları için koruma kanunu çıkması gerektiğini dile getirdi.

“Yapılan bir çok saygısızlık var, bunlar bizi tabi ki derinden rahatsız ediyor”

Osmanlı torunu olarak tarihe sahip çıktıklarını dile getiren Sultan 2’inci Abdülhamid’in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, “Şimdi kuyruk acısı olan genelde saldırmak istiyor, kimisinin dedesi, kimisinin geçmişi çünkü biz öyle bir nesiliz ki 600 sene dedelerimiz bu topraklara hükmetmiş. Doğal olarak da kuyruk acıları olduğundan ötürü bizle uğraşacaklar tabi bugün gerçekten her yerden bir söz söyleniyor. Nasıl Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın bir koruma kanunu varsa 36 padişahın da koruma kanunu olması lazım, böyle düşünüyorum. Bizlere hep tarihi yanlış anlattılar, okullarda bile hep yanlış anlattılar, dalga geçenler çok oldu. Sadece bizim değil, hepimizin geçmişi, değerleri ve tabi ki bu değerlere hakaret, saygısızlık eden sadece biz Osmanoğlu ailesi olarak hanedan olarak değil, bütün milletimize aittir. Yapılan birçokça saygısızlık, çokça konuşulan konular var, bunlar bizi tabi ki derinden rahatsız ediyor. Bugün klavye aslanlığı dediğimiz veya kalemini almış kafasına göre yazıp çizen çok var. Ellerinde ne belge ne herhangi bir şey var. Biz dediğimiz gibi hep geçmişimize hem sahip çıkıyoruz, hem de bu tür konuları daha iyi biliyoruz. Büyüklerimizden bu zamana kadar gelip, anlattılar ve tabi ki bizi rahatsız ediyor. Çok da zor bir şey değil, bugün onlar da araştırabilirler” dedi.

“Onun her dediğine biz ailecek katılıyoruz”

Nilhan Osmaoğlu’nun İsmet İnönü ile ilgili açıklamalarına ailecek katıldıklarını belirten Osmanoğlu, “Bugün kalemi alıp sanal alemden yazıp, bunlar hiçbir emeline ulaşamayacaklar. Günümüzde biz bazı şeyleri açıp konuştuğumuzda bazı insanlar rahatsız oluyor. Bazı kişilerin, bazı köşe yazarlarının onların geçmişindeki olan bu sıkıntılar, şu anda ya kaleme alıyorlar ya sanal alemde paylaşmayı düşünüyorlar. Hatta bazı sanatçılar da bunları onaylıyor. Çok üzülüyorum ki gerçekten bizler tarihimize sahip çıktığımız gibi biraz daha iyi araştıralım diyorum. Nilhan Osmanoğlu benim yeğenim, yeğenimden daha çok kızımdır. O yüzden de onun her dediğine biz ailecek katılıyoruz. Maalesef ki bir hanımefendiye bir sultana saldırı oldu. Tabi ki yapılan saldırıları biz yakıştıramıyoruz. Hakiki bir Türk nesli hiçbir şekilde böyle bir yara veremez. Herkesi saygıya devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Dedemle alakalı bir sinema projemiz var"

Osmanlı torunu olarak Türkiye’ye hizmet etmek istediğini belirten Osmanoğlu, “Osmanlı hanedan vakıf çalışmalarımız şuan devam ediyor. Bugün her önüne gelen Osmanlı’ya hakaret edebiliyor. Yeniden Refah Partisi’nin kurucu üyesi olmaktan şeref duyuyorum. Sözde değil, özde torunu olarak bizde hizmet etmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza desteğimizi yıllarca bütün medyada söyledik. Dedemle alakalı bir sinema projemiz var. Bugün yayınlanan Osmanlı ile alakalı dizilerin hoşumuza gittiğini söyleyebiliriz. Bizler çünkü bu topraklarda çok büyük sıkıntılar çektik, sürgüne gittik” diye konuştu.