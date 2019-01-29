(Özel) Acemi sporcuların koşu bandından düştüğü anlar kamerada

Şanlıurfa’da spor salonunda acemi sporcuların koşu bandından düşerek gülümsettiği anlar salonun güvenlik kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa’nın merkez Karaköprü ilçesinde bulunan bir spor salonunda spora yeni başlayan acemi sporcular gülümsetti. Sporcular, salonda bulunan koşu bandında bir süre koştuktan sonra bir anlık dalgınlıkla yere çakıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, izleyenleri gülümsetti.
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