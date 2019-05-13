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(Özel) Acıpayam’daki depremzedelere ev müjdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 12:54 | Son Güncelleme

Denizli’nin Acıpayam ilçesindeki depremzedelerle iftarda bir araya gelen AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, depremzedeleri ev müjdesi verdi.

Denizli’nin Acıpayam ilçesindeki depremzedelerle iftarda bir araya gelen AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, depremzedeleri ev müjdesi verdi. Tin, depremde hasar gören ve yıkılan evlerin 2 ay içerisinde projelendirilmesinin yapılıp inşaatına başlanacağını belirtti.
Acıpayam ilçesi Uçarı Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta sonu depremzedelere verilen iftar yemeğinde konuşan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, 20 Martta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören depremzedelerin evlerinin yenilerinin yapılması ile ilgili soruları yanıtladı. 2 ay içerisinde evlerin projelendirilmesinin yapılıp inşaatına başlanacağını aktaran Tin, “Ramazan ayında hep birlikteyiz. Allah bugünleri bize gösterdi, hep birlikte Allah’ın izni ile Ramazan ayını idrak edeceğiz. Allah Ramazan Bayramına ulaştırmayı nasip etsin. Hep birlikte, ailelerimiz ile sevdiklerimiz ile ülkemizde güzel bir Ramazan ayı ve bayramını geçirmeyi temenni ediyoruz. Burada dolaşırken Acıpayamlı vatandaşlarımızın Uçarı’dan, Yassıhöyüt’ten gelen hemşehrilerimizin ‘Evlerimiz ne zaman yapılacak?’ sorusunu soruyor. Allah’ın izni ile 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde burada projelendirilmesi ile inşaata başlanacaktır. Bu şekilde iş adamları tarafından verilen yemek ile de size bu müjdeyi vermiş olduk” diye konuştu.

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