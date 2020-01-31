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(Özel) Açtığı lokantayı aile müzesine çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 09:24 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Çan ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 11 sene önce açtığı lokantada aile büyüklerine ait asırlık eserleri sergileyen Gürcan Kiraz, müşterilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Büyüktepe köyünde doğup büyüyen ve bu köyde yaklaşık 11 yıl evvel lokanta açmaya karar veren Gürcan Kiraz, nadir görülen bir çalışmaya imza attı.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 11 sene önce açtığı lokantada aile büyüklerine ait asırlık eserleri sergileyen Gürcan Kiraz, müşterilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.
Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Büyüktepe köyünde doğup büyüyen ve bu köyde yaklaşık 11 yıl evvel lokanta açmaya karar veren Gürcan Kiraz, nadir görülen bir çalışmaya imza attı. Çocukluğundan bu yana tarihi eserlere ilgi duyan Kiraz, aile büyüklerinden topladığı asırlık eşyaları lokantasında ayırdığı özel bir bölümde teşhir ediyor. Kurtuluş Savaşı döneminde kullanılan gelinlikten, tarihi gaz lambalarına kadar pek çok ilgi çekici eserin sergilendiği ‘lokanta-müze’, müşterilerini de şaşırtıyor. Ailesine ait soy ağacını çıkaran ve lokantanın baş köşesine koyan 60 yaşındaki Gürcan Kiraz, çocukluğunda kullandığı eşyaları da bugüne kadar titizlikte koruyarak vatandaşların beğenisine sunuyor.

“Açlığı da bilmek zorundayız, tokluğu da”
Lokantasında sergilediği tarihi eserlerle, geçmiş dönemde ne kadar zor şartlar altında yaşandığını göstermek istediğini dile getiren işletme sahibi Gürcan Kiraz, “Bizim büyüklerimiz buraya geliyor, bunları görünce duygusallaşıyorlar. Şuan imkanlar çok daha fazla. Büyüklerimiz imkansızlıklar içinde yaşamış. Bunları görünce ister istemez durumumuzu düşünmek zorunda kalıyoruz. Açlığa da bilmek zorundayız, tokluğu da. O amaçla vatandaşlarımızın bunları görmesini istedim. Başka bir amacım yoktu. Burada ailemin kullandığı eserler var. Dedelerimizin, ninelerimizin kullandığı eşyalar var. Çocukluğumda bazılarını ben de kullandım” ifadelerini kullandı.

Asırlık eşyalar sergileniyor
Uzun yıllar uğraşarak ailesine ait bir soy ağacı da çıkaran Kiraz, “Geçmişimizi bilmek için soy ağacımı çıkardım. Burada gelinliğimiz de var. Bunun da 100 yılın üzerinde olduğunu tahmin ediyorum. Bunu korumaya çalışıyorum. Ben 60 yaşındayım, bunları çocukluğumda görmüştüm. Bunu baz alırsak, burada 60’dan 120 yıla kadar eşyaların olduğunu düşünüyorum. Çoğu eşyanın geçmişini bilmediğimizden dolayı hangi tarihte yapıldığını kestiremiyoruz. Ama en az 100 yıllık eşyalarımız var. Buraya gelen insanlar şaşırıyor. Müşterilerin yaşların göre, en az 50-60 yıl geriye gidiyorlar. Bu eserleri çocukluğumdan beri sevmeseydim, bugün bunları toplayamazdım. Çocukluğumdan itibaren hep bir şeyleri bir yerlerde tutmaya çalıştım. Herkes benim gibi geçmişini gösterse, vatandaşlarımız için çok daha iyi olur diye düşünüyorum” dedi.

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