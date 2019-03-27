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(Özel) Afacan, ağzına sıkışan borudan böyle kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 09:31 | Son Güncelleme

Başakşehir’de ağzına sıkışan su borusunu çıkarmaya çalışmaktan yorgun düşen köpek bayıldı.

Başakşehir’de ağzına sıkışan su borusunu çıkarmaya çalışmaktan yorgun düşen köpek bayıldı. Köpeği o halde gören vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi. Afacan adı verilen köpeğin ağzına sıkışan borudan kurtulduğu o anlar ise kameralara yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Başakşehir’de vatandaşlar bir köpeği ağzına su borusu sıkışmış şekilde acılar içinde buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, dakikalarca ağzındaki su borusunu çıkarmaya uğraştığı için yorgunluktan bayılan köpeği sedyeyle arabaya taşıdı. Başakşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi’ne getirilen köpeğin tedavisine hemen başlandı ve köpek, ağzına sıkışan borudan kurtarıldı. Ağzında bulunan boru nedeniyle bitkin düşen ve ağzında yaralar meydana gelen köpeğin tedavisi de bakım evinde gerçekleştirildi. Afacan adı verilen köpeğin ağzına sıkışan borudan kurtulduğu o anlar ise kameralara yansıdı. Öte yandan Afacan, sağlığına kavuştuktan sonra ise yeniden koşup oynamaya başladı.

“Geldiğinde bizim alışkın olmadığımız bir görüntü söz konusuydu”
Başakşehir Belediyesi Hayvan Bakım evinde görev yapan ve köpeği ağzına sıkışan borudan kurtaran veteriner Yunus Kanlı, “Duyarlı bir vatandaşımızın ihbarı üzerine bu köpek, ekiplerimizce kontrollü bir şekilde getirildi. Geldiğinde bizim alışkın olmadığımız bir görüntü söz konusuydu. Hayvanın ağzında bir yabancı cisim, bir su borusu saptanmıştı. Hayvanın acı duymaması için uygulama gerçekleştirerek kontrollü bir şekilde bu cismi çıkardık. Bir hafta on gün kadar tedavi uyguladık. Kendisi şuan alındığı noktaya tekrar bırakılmak üzere. Duyarlı vatandaşımıza da göstermiş olduğu davranıştan dolayı teşekkürü borç biliriz” ifadelerini kullandı.

(Özel) Afacan, ağzına sıkışan borudan böyle kurtarıldı

(Özel) Afacan, ağzına sıkışan borudan böyle kurtarıldı

(Özel) Afacan, ağzına sıkışan borudan böyle kurtarıldı

(Özel) Afacan, ağzına sıkışan borudan böyle kurtarıldı

(Özel) Afacan, ağzına sıkışan borudan böyle kurtarıldı

(Özel) Afacan, ağzına sıkışan borudan böyle kurtarıldı

(Özel) Afacan, ağzına sıkışan borudan böyle kurtarıldı

(Özel) Afacan, ağzına sıkışan borudan böyle kurtarıldı

(Özel) Afacan, ağzına sıkışan borudan böyle kurtarıldı

(Özel) Afacan, ağzına sıkışan borudan böyle kurtarıldı

(Özel) Afacan, ağzına sıkışan borudan böyle kurtarıldı

(Özel) Afacan, ağzına sıkışan borudan böyle kurtarıldı

(Özel) Afacan, ağzına sıkışan borudan böyle kurtarıldı
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