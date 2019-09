(Özel) AFAD ekipleri oluşabilecek her türlü olumsuzluğa karşı 24 saat nöbette

Sakarya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, olaya çıkış hızlarıyla adeta süper kahramanlara meydan okuyor. 24 saat şehirde oluşabilecek her türlü afet ve diğer olumsuz durumlara karşı hazırda bekleyen arama kurtarma ekipleri, alınan ihbar ile birlikte yaklaşık 2 dakikalık bir sürede hazırlanarak olay yerine çıkış yapıyor.

Türkiye genelinde AFAD’a bağlı olan toplam 11 adet Arama Kurtarma Birlik Müdürlüklerinden bir tanesi de Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunuyor. Yanık Mahallesinde AFAD İl Müdürlüğüne bağlı Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğündeki arama kurtarma ekipleri şehirde oluşabilecek her türlü doğal afet, kaza ve diğer olumsuz olaylara karşı 7 gün 24 saat hazır bir şekilde bekliyor. Günün her saati nöbette olan ekipler; çalışmalarıyla, azmi ve fedakarlıklarıyla vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi merkezinde gelecek anonsu hazırda bekleyen ekipler gelen ihbarlardan dolayı bazen ellerindeki lokmayı, bazen ise içtikleri çayları bırakarak hızlı bir şekilde ihbarın yapıldığı yere çıkış yapıyor. Gelen ihbarlara adeta süper kahramanlara meydan okurcasına hazırlanıp çıkış yapan AFAD ekipleri, bütün bu olanları ihbarın gelmesiyle birlikte yaklaşık 2 dakikalık kısa bir süre içerisinde gerçekleştiriyor. Vatandaşların başta can daha sonra mal güvenliği için büyük çaba sarf eden ekipler görevlerini; yağmur, çamur, kar, kış demeden başarılı bir şekilde yürütüyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, “AFAD İl Müdürlüğü 81 ilde var. Ancak bu il müdürlükleri bünyesinde birde Arama Kurtarma Birlik Müdürlükleri var. Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü, Türkiye’de 11 ilimizde var, 11 ilden birisi de bizim ilimiz Sakarya. Burada arama kurtarma ekibimiz hazır bulunuyor. Bu arama kurtarma ekibimiz bünyesinde aynı zamanda Su Üstü Arama Kurtarma ekiplerimizde var. Bize bir ihbar geldiği anda 2 dakikada arama kurtarma birlik müdürlüğümüzden bizim su üstü arama ekiplerimiz hazırlanarak olay yerine çıkış yapar. Şu anda bizim 7 botumuz, 11 su üstü arama kurtarma ekibimiz var. Yaz ayları olması münasebetiyle de buradan tüm vatandaşlarımıza uyarıda bulunalım. Lütfen özellikle yüzme bilmeyenler kesinlikle göl olsun, deniz olsun girmesin. Yaz aylarında Sakarya Nehri ve göllerde balık tutma olayları çok sık oluyor. Kesinlikle buralarda tedbirli ve dikkatli olunarak olası bir can kaybının önüne geçelim” dedi.