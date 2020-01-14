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  4. (Özel) Ağaç yıkılmalarına röntgen ve tomografi ile önlem

(Özel) Ağaç yıkılmalarına röntgen ve tomografi ile önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 09:16 | Son Güncelleme

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli fırtına nedeni ile 126 ağaç yıkılarak can ve mal güvenliğini tehdit etti.

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli fırtına nedeni ile 126 ağaç yıkılarak can ve mal güvenliğini tehdit etti. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yeşil, dışarıdan sağlam gibi gözüken ağaçların içeriden çürümüş olabileceğinin uyarısını yaptı. Yeşil, özellikle okul ve parklarda bulunan ağaçların röntgen ve tomografisinin çekilerek kontrolden geçirilmesi gerektiğini belirtti.
İstanbul’da geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli fırtına nedeni ile çeşitli ilçelerde 126 ağacın yıkılması parklarda ve okul bahçelerinde bulunan ağaçların sağlamlığını yeniden gündeme getirdi. Vatandaşların canını riske atan yıkılmalara karşı İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yeşil, röntgen ve ağaç tomografisi ile çözüm önerisinde buldu. Riskli ağaçları belirleme çalışmalarını röntgen ve ağaç tomografi cihazı ile yapan Yeşil, öğrencileri ile birlikte fakülte bahçesinde fırtınadan yıkılan Kırmızı Amerikan Meşesini inceledi. Bahçede bulunan bir sağlam ağaç ile yıkılan ağaç üzerinde karşılaştırmalı tomografi yöntemi ile incelemelerde bulunan Yeşil, ağaçlarda dışarıdan görünmeyen çürük ve mekanik direnci zayıflamış bölümleri ses dalgalarıyla tespit ediyor. Prof. Dr. Ahmet Yeşil, kullanılan röntgen ve tomografi yöntemi ile tehlikeli ağaçların önceden tespit edilebileceğini belirtti.

"Bazen ağaç çok sağlıklı görünse de içten ağacın çürüdüğünü fark edemiyoruz"
Kuvvetli yağış ve lodosun ardından kentte meydana gelen ağaç yıkılmalarına karşı vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Yeşil, “Son 70 yıl içerisinde Türkiye nüfusunun yüzde 75’i şehirlerde yaşamaya başladı. Kırsalda bol miktarda görülen ağaçlar kentlerde sadece parklarda ve bahçelerde görülüyor. Bu durumda bizim parklardaki ve bahçelerdeki ağaçlara daha fazla sahip çıkıp onları korumamız, sağlığıyla daha fazla ilgilenmemiz gerekmektedir. Biz ağaçlarda sağladıkları özel görsel yöntemini kullanıyoruz. Burada ağacın köklerini, gövdesini, kalın ve ince dallarını, yapraklarını inceliyoruz. Bazen ağaç çok sağlıklı görünse de içten ağacın çürüdüğünü fark edemiyoruz. Fırtınadan yıkılan bu ağaç da dıştan sağlıklı görünse de lodosta devrildi. Kentte bir okul bahçesinde, parkta, çocuk oyun alanında bir ağaç devrildiği zaman can ve mal güvenliğini tehdit ediyor. O yüzden görsel değerlendirmenin yanı sıra ağaçların, ağaç tomografisi denilen yöntem ile içerilerinde ne olup bittiğini çürüyüp çürümediğini anlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Diğer taraftan her ağacın röntgen işlemi yaklaşık 15 dakika sürüyor. Ortalama bir günde 50 ağacın röntgeni çekilebiliyor. Ağaç tomografisi ve röntgen işlemi ile ağacın sağlık durumu ölçülecek ve bu şekilde park ve bahçelerde herhangi can ve mal kaybı oluşumunun önüne geçilebilecek.

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