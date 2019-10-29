(Özel) Ağaçta 4 gün mahsur kalan kediyi vatandaşlar kurtardı

İzmir’in Konak ilçesinde vatandaşların iddiasına göre ağaçta 4 gündür mahsur olan kediyi vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtardı. Kedinin kurtarılma anı saniye saniye görüntülendi.

Olay, İzmir’in Konak ilçesi Kahramanlar semti 1413 Sokak’ta meydana geldi. Kahramanlar Camii avlusunda yer alan bir ağacın tepelerine çıkan yavru kedi vatandaşların iddiasına göre 4 gündür kurtarılmayı bekliyordu. Vatandaşlar, yavru kedinin kurtarılması için itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Sokakların dar olması sebebiyle olay yerine itfaiye ulaşamayınca vatandaşlar kendi imkanlarını seferber etti.

4 gündür ağaçta ağlıyordu

Vatandaşların aktardığı bilgiye göre 4 gündür ağaçta aç susuz kalan yavru kedi, gece gündüz ağlayarak yardım bekliyordu. Durumu itfaiye ekiplerine bildiren vatandaşlar sokakların dar olması sebebiyle itfaiye aracının buraya giremediğini söyledi. Bölgedeki halk son çareyi kendi imkanlarını seferber etmekte buldu.

Ağaçtan pencereye atladı, pencereden de battaniyeye düştü

Kurtarma çalışmaları esnasında ürkerek ağaçtan caminin penceresine atlayan kedi bir süre burada bekledi. Vatandaşlar kedinin düşme anında zarar görmemesi için bir battaniye gerdi. Yavru kedinin ağaçtan pencereye sıçramasını fırsat bilen cami görevlisi Ender Çiros bir çubuk yardımıyla kediyi aşağı itti. Gerilen battaniyenin üstüne düşen yavru kedi daha sonra koşarak bölgeden uzaklaştı. Kediyi özgürlüğüne kavuşturan hayvansever vatandaşlar sevinçle bu anı kutladı.