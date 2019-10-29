HABER

(Özel) Ağaçta 4 gün mahsur kalan kediyi vatandaşlar kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 13:31 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde vatandaşların iddiasına göre ağaçta 4 gündür mahsur olan kediyi vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtardı.

İzmir’in Konak ilçesinde vatandaşların iddiasına göre ağaçta 4 gündür mahsur olan kediyi vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtardı. Kedinin kurtarılma anı saniye saniye görüntülendi.
Olay, İzmir’in Konak ilçesi Kahramanlar semti 1413 Sokak’ta meydana geldi. Kahramanlar Camii avlusunda yer alan bir ağacın tepelerine çıkan yavru kedi vatandaşların iddiasına göre 4 gündür kurtarılmayı bekliyordu. Vatandaşlar, yavru kedinin kurtarılması için itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Sokakların dar olması sebebiyle olay yerine itfaiye ulaşamayınca vatandaşlar kendi imkanlarını seferber etti.

4 gündür ağaçta ağlıyordu
Vatandaşların aktardığı bilgiye göre 4 gündür ağaçta aç susuz kalan yavru kedi, gece gündüz ağlayarak yardım bekliyordu. Durumu itfaiye ekiplerine bildiren vatandaşlar sokakların dar olması sebebiyle itfaiye aracının buraya giremediğini söyledi. Bölgedeki halk son çareyi kendi imkanlarını seferber etmekte buldu.

Ağaçtan pencereye atladı, pencereden de battaniyeye düştü
Kurtarma çalışmaları esnasında ürkerek ağaçtan caminin penceresine atlayan kedi bir süre burada bekledi. Vatandaşlar kedinin düşme anında zarar görmemesi için bir battaniye gerdi. Yavru kedinin ağaçtan pencereye sıçramasını fırsat bilen cami görevlisi Ender Çiros bir çubuk yardımıyla kediyi aşağı itti. Gerilen battaniyenin üstüne düşen yavru kedi daha sonra koşarak bölgeden uzaklaştı. Kediyi özgürlüğüne kavuşturan hayvansever vatandaşlar sevinçle bu anı kutladı.

“Kedinin kurtulması bizi çok mutlu etti”
Yavru kedinin kurtulması için büyük çaba gösteren cami görevlisi Ender Çiros (50), kedinin kurtulmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek “4 günden beri ağaçta mahsur olan kedinin ölmesine kimse razı gelemezdi. Ağaçtan kurtulup gitmesi bizi çok mutlu etti. Sağ olsun buradaki arkadaşlarımızla birlikte kurtardık kediyi. Bu da çok mutlu etti beni” dedi.

“Kedi kurtarma operasyonu başarılı şekilde gerçekleşti”
Yavru kedinin kurtarılmasında pay sahibi olan cami cemaatinden Mehmet Usta (55), o anları şöyle anlattı:
"Ben geldiğimde bir telaş vardı. Baktım ki ağaca kedi çıkmış. Onun kurtarılması telaşı vardı. Mahalleden ve cami cemaatinden arkadaşlarla ne yapalım diye düşündük. Uzun uğraşlar sonucu kedinin ağaçtan pencereye geçişini sağladık. Oradan da cami görevlisi Ender arkadaşımızın uğraşlarıyla kediyi aşağıda gerdiğimiz battaniyeye düşmesini sağladık. Neyse ki başarılı bir kurtarma operasyonu oldu. Çok mutluyuz."

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Çeşme’de 73 düzensiz göçmen yakalandıÇeşme’de 73 düzensiz göçmen yakalandı
Suçüstü yakalanan ilk yardım çantası hırsızı tutuklandıSuçüstü yakalanan ilk yardım çantası hırsızı tutuklandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

HDP'li belediyeye kayyum atandı

HDP'li belediyeye kayyum atandı

UEFA'dan skandal karar!

UEFA'dan skandal karar!

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

Bursa'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da silah sesleri! Çok sayıda ekip alarma geçti!

İstanbul'da silah sesleri! Çok sayıda ekip alarma geçti!

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı

Adalet Bakanlığı'ndan 'Mazlum Kobani' talepnamesi

'Mazlum Kobani' için harekete geçildi

HDP önündeki eylemde 56'ncı gün

Annenin feryadı: Vicdansızlar

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.