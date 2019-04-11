HABER

(Özel) Ahşaba ilgi arttı ama yetişen eleman yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 10:39 | Son Güncelleme

Eskişehir’de 22 yıldır ahşap işlemeciliği sektöründe çalışan Selim Öner, bu alana yönelik ilgiden memnun olduğunu, ürünlere daha çok ilgi duyulmaya başladığını belirtirken, en büyük sıkıntıların eleman yetiştirememek olduğunu anlattı.Ahşap ustası Selim Öner babasından öğrendiği mesleğini 22 yıldır devam ettiriyor.

Eskişehir’de 22 yıldır ahşap işlemeciliği sektöründe çalışan Selim Öner, bu alana yönelik ilgiden memnun olduğunu, ürünlere daha çok ilgi duyulmaya başladığını belirtirken, en büyük sıkıntıların eleman yetiştirememek olduğunu anlattı.
Ahşap ustası Selim Öner babasından öğrendiği mesleğini 22 yıldır devam ettiriyor. Gelişen teknolojiye karşı ağaçlardan ürettiği ahşap malzemeleri satarak piyasaya direnmeye çalışan Öner, dükkanında doğal olmayan ürünlere yer vermiyor. Ahşap sektörünü değerlendiren Öner, şu anda bu ürünlere talebin çok olduğunu ifade etti. Öner, "Ahşaba talep çok, doğal olan her ürüne talep var. Kaşığı, oklavası, sofrası, oyuncağı aklınıza gelebilecek evdeki ürünlerin hepsini ahşaptan yapıyoruz. Ahşap ürünleri talep geldikçe yapmaya başladık, ürünlerin çeşitleri çoğalıyor. Benim dede mesleği çömlek, baba mesleği ahşap, ikisini de yapıyorum. Ağaçların hangi çeşidine ne yapacağına bağlı, mesela oklava gürgenden, çamdan olur. Oyuncaklarda da öyle kullanıyoruz. Kaşıkta şimşir var. Ağaç yapacağın şeye göre değişiyor. Ahşap ürün insanın doğasıyla birdir. Yaparken zevk verir, satarken zevk verir, kullanırken zevk verir. Yorgunluğunu, stresini alır. Doğal ürünler insanın yapısına uygun olduğu için rahatlatır. Doğal ürünlerin hiçbir zaman insana zararı yoktur, ama doğal olmayan, kimyasal ürünlerin zararlı olduğunu bilim adamları da söylüyor. Onun için dükkanda doğal ürünlerin olmasına dikkat ediyoruz" diye konuştu.

"Benimle beraber bitecek bu meslek"
Çırak olmadığı için mesleğinin kendisiyle beraber bitmesinden endişe duyan ahşap ustası Selim Öner, "Meslek öğrenilir, öğretilir. Meraklı insanı bulmamız lazım. Bu işten geçinebilecek insanlar merak eder. Sadece benim mesleğimde değil, bütün mesleklerde çırak sorun. Yetişen yok, işsizlik iş oldu şimdi. Herkes işsizim deyip geziyor. Benimle beraber bitecek herhalde bu meslek. Çırağımız yok, yapanı yok. Belki yetişirler bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

PARTNER Burada fotoğraf çekmenin cezası idam! Burada fotoğraf çekmenin cezası idam!
Okulun güvenlik görevlisi, mahallenin ilk kadın muhtarı olduOkulun güvenlik görevlisi, mahallenin ilk kadın muhtarı oldu
Bu da seyyar restoranBu da seyyar restoran
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HSBC Genel Müdürü Selim Kervancı hakkında beraat kararı

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu! Karar verildi...

Beşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik etti

Beşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik etti

Kartal'da çöken binayla ilgili son dakika gelişmesi

21 kişi hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme

Uludağ’daki meydan savaşı saniye saniye kaydedildi!

Uludağ’daki meydan savaşı saniye saniye kaydedildi!

Günlük burç yorumları 11 Nisan Perşembe - Nisan ayı burç yorumları

Günün burç yorumları

Nükleer Düzenleme Kurulu'yla ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı tarafından atanacak

Cumhurbaşkanı tarafından atanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.