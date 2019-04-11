(Özel) Ahşaba ilgi arttı ama yetişen eleman yok

Eskişehir’de 22 yıldır ahşap işlemeciliği sektöründe çalışan Selim Öner, bu alana yönelik ilgiden memnun olduğunu, ürünlere daha çok ilgi duyulmaya başladığını belirtirken, en büyük sıkıntıların eleman yetiştirememek olduğunu anlattı.

Ahşap ustası Selim Öner babasından öğrendiği mesleğini 22 yıldır devam ettiriyor. Gelişen teknolojiye karşı ağaçlardan ürettiği ahşap malzemeleri satarak piyasaya direnmeye çalışan Öner, dükkanında doğal olmayan ürünlere yer vermiyor. Ahşap sektörünü değerlendiren Öner, şu anda bu ürünlere talebin çok olduğunu ifade etti. Öner, "Ahşaba talep çok, doğal olan her ürüne talep var. Kaşığı, oklavası, sofrası, oyuncağı aklınıza gelebilecek evdeki ürünlerin hepsini ahşaptan yapıyoruz. Ahşap ürünleri talep geldikçe yapmaya başladık, ürünlerin çeşitleri çoğalıyor. Benim dede mesleği çömlek, baba mesleği ahşap, ikisini de yapıyorum. Ağaçların hangi çeşidine ne yapacağına bağlı, mesela oklava gürgenden, çamdan olur. Oyuncaklarda da öyle kullanıyoruz. Kaşıkta şimşir var. Ağaç yapacağın şeye göre değişiyor. Ahşap ürün insanın doğasıyla birdir. Yaparken zevk verir, satarken zevk verir, kullanırken zevk verir. Yorgunluğunu, stresini alır. Doğal ürünler insanın yapısına uygun olduğu için rahatlatır. Doğal ürünlerin hiçbir zaman insana zararı yoktur, ama doğal olmayan, kimyasal ürünlerin zararlı olduğunu bilim adamları da söylüyor. Onun için dükkanda doğal ürünlerin olmasına dikkat ediyoruz" diye konuştu.