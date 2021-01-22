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  4. Ailesine veda notu bırakarak denize atladı

Ailesine veda notu bırakarak denize atladı

22.01.2021 10:17 | Son Güncelleme:
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Kartal’da M.K.

Kartal’da M.K. isimli bir vatandaş ailesine veda mektubu bırakarak denize atladı. M.K mektubunda, "Hakkınızı helal edin. Ben bu dünyada yaşamayı başaramadım" ifadelerine yer verdi.
Olay, İstanbul’un Kartal Kordonboyu Mahallesi sahil kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (41) isimli vatandaş ailesine veda notu bırakarak denize atladı.
M.K’dan geriye kalan mektupta, "Ailem sizi çok seviyorum. Beni affedin. Hakkınızı helal edin. Ben bu dünyada yaşamayı başaramadım. Çocuklara sahip çıkın. Güzel yaşayın. Elveda" ifadelerinin yer aldığı görüldü. Polisin şahıs arama çalışmaları devam ediyor.

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