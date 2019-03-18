(Özel) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli: “Yeni Zelanda saldırısının hedefi Türkiye’dir”

“Gönülden Gönüle Buluşmaları” kapsamında Beykoz Kavacık’ta yaşayan Giresunlularla bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, “Yeni Zelanda saldırısının hedefi Türkiye’dir. Olayın arkasında kim olduğunu, kime mesaj vermek istediklerini biliyoruz. Boşuna uğraşmasınlar, burayı, bu duvarı, bu iradeyi geçemezler” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, “Gönülden Gönüle Buluşmaları” kapsamında düzenlenen programda Beykoz’da yaşayan Giresunlu vatandaşlarla buluştu. Kavacık’ta bir salonda düzenlenen programa, Canikli’nin yanı sıra, AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, MHP Beykoz İlçe Başkanı Oğuzhan Karaman, Kadın Kolları Başkanı Gaye Zayif ve yaklaşık bin civarında Giresunlu vatandaş katıldı. Giresunluların yoğun ilgi gösterdiği programda Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, geçtiğimiz Cuma günü Yeni Zelanda’da yaşanan terör saldırısına ilişkin sert mesajlar verdi.

“Yeni Zelanda saldırısının hedefi Türkiye’dir”

Yeni Zelanda’da yaşanan ve 50 kişinin Cuma namazı için gittikleri camide şehit edildiği terör saldırısı hakkında konuşan Nurettin Canikli, “Yeni Zelanda’da gerçekleşen saldırının hedefi Türkiye’dir. O terörist bunu açıkça söyledi, yazdı. O saldırı da münferit değil, bir meczubun bir katilin tek başına yaptığı bir saldırı değildir. Bunu iyi okumak lazım. Olayın arkasında kim olduğunu, kime mesaj vermek istediklerini biliyoruz. Boşuna uğraşmasınlar, burayı bu duvarı, bu iradeyi geçemezler. Sizden Allah razı olsun, bugüne kadar elinizden geleni yaptınız, destek verdiniz. Biz de bunu milletimizin refahını artırmak için her alanda hizmete dönüştürdük” ifadelerini kullandı.