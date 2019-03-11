HABER

(Özel) Akaryakıt istasyonunda dehşet anları kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 09:26 | Son Güncelleme

Zeytinburnu sahil yolunda alkollü ve ehliyetsiz hafif ticari aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı.

Zeytinburnu sahil yolunda alkollü ve ehliyetsiz hafif ticari aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Aracın devirdiği pompa alev alev yanmaya başlayınca ortalık bir anda karıştı. Büyük paniğin yaşandığı olayda alevler tüplerle söndürülürken, vatandaşlar da koşarak kaçmaya çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz 14 Şubat Perşembe günü saat 23.30 sıralarında Zeytinburnu sahil yolu Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde vatandaşlar sahil yolundaki akaryakıt istasyonuna gelerek yakıt almak için beklemeye başladı. Vatandaşlar beklediği esnada Ülke Ö. yönetimindeki hafif ticari araç istasyona girdi. Ancak bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, istasyondaki pompaya ardından da ticari taksiye daldı. Çarpma sonucu devrilen pompa alev alev yanmaya başlarken, çalışanlar ise “alarm” düğmesine basarak “acil” duruma geçti. Ellerine yangın söndürme tüpü alan çalışanlar, alevlere müdahale ederken, hafif ticari aracın içerisindeki sürücü Ö. ve arkadaşı ise koşarak istasyonunun dışına çıktı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Panik halde araçlarından inip böyle kaçtılar
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, vatandaşlar akaryakıt istasyonunda benzin doldururken hafif ticari araç normal hızda içeriye giriyor. Kısa bir süre sonra araç sürücüsü pompaya çarpıyor. Pompa çarpmanın etkisiyle devriliyor ve alev çıkıyor. Pompanın alev alev yandığını gören çalışanlar hemen istasyonun yakıt sistemini devre dışı bırakıyor. Ardında da yangın söndürme tüpleriyle müdahale ediyorlar. O esnada araçtaki sürücü ve arkadaşı ise koşarak istasyon dışına çıkıyor. Eşini arabada bırakarak markete giden bir adam ise koşarak geldiği aracındaki eşini şoför mahallinden dışarıya çıkartıyor.

Hem alkolü hem de ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı
Öte yandan şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası polis ekipleri, sürücü Ülke Ö.’nün alkol testini yaptı. Test sonucunda 1.92 promil alkollü olduğunu belirlenen sürücünün ayrıca ehliyeti de olmadığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan sürücü adli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Hurda otomobilde çıkan yangın, yanındaki binayı küle çeviriyorduHurda otomobilde çıkan yangın, yanındaki binayı küle çeviriyordu
Ankara'da spor salonuna fuhuş operasyonu: 13 gözaltı Ankara'da spor salonuna fuhuş operasyonu: 13 gözaltı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

Maduro değilmiş! Dünyayı ayağa kaldıran olayda şaşırtan gelişme!

Maduro değilmiş! Dünyayı ayağa kaldıran olayda şaşırtan gelişme!

Hatice'den transparan şov! Gören 'Yok artık' dedirtti!

Hatice'den transparan şov! Gören 'Yok artık' dedirtti!

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da eş zamanlı operasyon! Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit etti!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Ders bahanesiyle kandırdılar! Cinsel istismar şüphelisi çift tutuklandı

Ankara'da iğrenç olay! Ders bahanesiyle kandırdılar

Sınıfta şakalaştığı arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı

Sınıfta korkunç olay! Flaş 'Momo' detayı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

İstiklal Caddesi'nde yoldan geçen kadın saniyelerle ölümden kurtuldu! O anlar kamerada

Saniyelerle ölümden kurtuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.