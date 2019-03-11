(Özel) Akaryakıt istasyonunda dehşet anları kamerada

Zeytinburnu sahil yolunda alkollü ve ehliyetsiz hafif ticari aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Aracın devirdiği pompa alev alev yanmaya başlayınca ortalık bir anda karıştı. Büyük paniğin yaşandığı olayda alevler tüplerle söndürülürken, vatandaşlar da koşarak kaçmaya çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, geçtiğimiz 14 Şubat Perşembe günü saat 23.30 sıralarında Zeytinburnu sahil yolu Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde vatandaşlar sahil yolundaki akaryakıt istasyonuna gelerek yakıt almak için beklemeye başladı. Vatandaşlar beklediği esnada Ülke Ö. yönetimindeki hafif ticari araç istasyona girdi. Ancak bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, istasyondaki pompaya ardından da ticari taksiye daldı. Çarpma sonucu devrilen pompa alev alev yanmaya başlarken, çalışanlar ise “alarm” düğmesine basarak “acil” duruma geçti. Ellerine yangın söndürme tüpü alan çalışanlar, alevlere müdahale ederken, hafif ticari aracın içerisindeki sürücü Ö. ve arkadaşı ise koşarak istasyonunun dışına çıktı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Panik halde araçlarından inip böyle kaçtılar

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, vatandaşlar akaryakıt istasyonunda benzin doldururken hafif ticari araç normal hızda içeriye giriyor. Kısa bir süre sonra araç sürücüsü pompaya çarpıyor. Pompa çarpmanın etkisiyle devriliyor ve alev çıkıyor. Pompanın alev alev yandığını gören çalışanlar hemen istasyonun yakıt sistemini devre dışı bırakıyor. Ardında da yangın söndürme tüpleriyle müdahale ediyorlar. O esnada araçtaki sürücü ve arkadaşı ise koşarak istasyon dışına çıkıyor. Eşini arabada bırakarak markete giden bir adam ise koşarak geldiği aracındaki eşini şoför mahallinden dışarıya çıkartıyor.

Hem alkolü hem de ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

Öte yandan şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası polis ekipleri, sürücü Ülke Ö.’nün alkol testini yaptı. Test sonucunda 1.92 promil alkollü olduğunu belirlenen sürücünün ayrıca ehliyeti de olmadığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan sürücü adli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

