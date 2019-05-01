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(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 10:07 | Son Güncelleme

Van Gölü’nde bulunan ve bahar mevsimiyle badem ağaçlarının çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası, ziyaretçilerini büyülüyor.Van’da yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak yerlerinden olan Akdamar Adası, havaların ısınması ve badem ağaçlarının çiçek açmasıyla görsel şölen oluşturuyor.

Van Gölü’nde bulunan ve bahar mevsimiyle badem ağaçlarının çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası, ziyaretçilerini büyülüyor.
Van’da yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak yerlerinden olan Akdamar Adası, havaların ısınması ve badem ağaçlarının çiçek açmasıyla görsel şölen oluşturuyor. Özellikle hafta sonları ziyaretçi sayısında büyük yoğunluk yaşanan Akdamar Adası’nın zirve noktasına çıkan ziyaretçiler adanın, Gevaş ilçesinde bulunan karlı Artos Dağı’yla bütünleşerek oluşturduğu manzaranın keyfini çıkarıyor. Badem ağaçlarının açtığı pembe ve beyaz çiçekler adaya farklı bir güzellik katarken, çiçek kokuları da ziyaretçileri mest ediyor.
Adayı ziyaret eden Selçuk Akbaba isimli öğretmen, bahar mevsiminde güzelleşen Akdamar Adası’nı gezmeye geldiklerini belirterek, “Adaya gelir gelmez badem ağaçlarının açmış olduğu çiçeklerin verdiği muazzam bir koku var. Doğasıyla harika, tarihsel olarak da baktığınız zaman adanın içerisindeki kilisenin yapısal bütünlüğünün bozulmamış olması, üzerindeki rölyefler ya da kabartmalar muazzam. Muhakkak gelin, özelliklede denk getirebiliyorsanız nisan sonu mayıs başı gibi gelirseniz, bu çiçek kokularından da mahrum kalmamış olursunuz. Yolunuz buraya düşerse muhakkak uğrayın” dedi.
Ertürk Tuncel isimli vatandaş ise, Bitlis’ten Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’nı gezmeye geldiklerini ifade ederek, “Özellikle adaya adım attığınız anda badem ağaçlarının çiçek açtığını görüyorsunuz. Pembe ve beyaz çiçeklerin renk şölenini görüyorsunuz. Ayrıca kokuları efsane güzel. Tarihi anlamda da Akdamar Kilisesi bütünlüğünü tamamen korumuş. Buraya yolunuz düşerse muhakkak uğramanızı tavsiye ediyorum” diye konuştu.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde öğretmenlik yapan Meleknur Yetkin de, Akdamar Adası’nı gezmek için arkadaşlarıyla geldiklerini belirterek, “Akdamar Adası’nı çok beğendik. Arkadaşlarımda aynı şekilde çok beğendiler. Badem ağaçları var, çiçek açmışlar, muhteşem bir güzellik. Akdamar Kilisesi ayrı bir güzel. Biz çok beğendik, herkesin gelip görmesini isteriz” ifadelerini kullandı.
Van’da öğretmenlik yapan Gül Özsenmezer de, “Adaya girişte badem ağaçlarının rengarenk çiçekleriyle karşılaşıyorsunuz. Çok güzel bir görüntü var. İl ve yurt dışından birçok kişi hem gezmeye hem de fotoğraf çekimine geliyor” şeklinde konuştu.

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen

(Özel) Akdamar Adası’nda görsel şölen
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