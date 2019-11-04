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(Özel) AKM’nin sahnesi göründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 09:19 | Son Güncelleme

Taksim Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında sahne görüntü.

Taksim Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında sahne görüntü. Drone ile havadan çekilen görüntülerde sahne ve izleyicilerin yer alacağı bölümün oluşmaya başladığı görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 6 Kasım 2017’de Haliç Kongre Merkezi’nde tanıtılan Yeni Atatürk Kültür Merkezi Projesi’nin inşaat çalışmaları devam ediyor. Eski AKM binasının yıkılmasının tamamlanmasının ardından 10 Şubat’ta yeni AKM binasının temeli atıldı. İnşaatının 2021 yılında tamamlanması hedeflenirken havadan çekilen görüntülerde sahne ve seyircilerin oturacağı bölüm ortaya çıkmaya başladı.
Temelin büyük bölümünde beton atma işlemi hızla devam ederken, sütunların demirlerinin de işçiler tarafından hazırlandığı görüldü. Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, sergi salonu, kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise bir restoran yapılacağı öğrenildi. AKM’nin yeni binasının mimarlığını ise AKM’nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.

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