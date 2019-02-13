(Özel) Aldığı ağrı kesici ilaçtan sonra hayatı karardı

Van’da aldığı ağrı kesici ilacın alerji yapmasıyla bütün vücudu yaralar içinde kalan 27 yaşındaki genç kız, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuşuyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünde çalışan 27 yaşındaki Zeynep Kızıldoğan, aldığı bir ağrı kesici ilaçtan sonra hayatının şokunu yaşadı. Aldığı ilaç sonucu nadir görülen ve ölümcül olabilen ‘Steven-Johnson’ sendromu (İlaç reaksiyonu) yaşayan talihsiz kızın bütün vücudunda yaralar oluştu. Genç kız, vücudunda çıkan küçük gözeneklere bir anlam veremeyip özel bir hastaneye başvurdu. Gittiği hastanede aldığı tedaviden sonra durumu daha da kötüye giden ve yüzü tanınmayacak duruma gelen genç kız, daha sonra sevk edildiği SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. Burada yapılan tanı sonrası tedavisine başlanan genç kız, vücudundaki hızlı iyileşme ile yeniden hayata tutundu. İHA muhabirine konuşan Yoğun Bakım Ünitesi Uzmanı Dr. Buğra Karakaş, ilaç reaksiyonlarının hastayı ölüme götürebilecek sonuçlar doğurduğunu belirtti. Genç kızın vücudundaki tüm derinin yanık gibi su toplayarak yaraya dönüştüğünü ifade eden Dr. Karakaş, “Hastanemizde ilaç reaksiyonu şeklinde tabir ettiğimiz ‘Stevens Johnson’ sendromu tanısı koyduğumuz bir hastamızın tedavisine başladık. İlaç reaksiyonu sonucunda bütün vücudu su toplaması ve enfeksiyona açık cilt bütünlüğü oluştu. Hastayı yoğun bakımına aldıktan sonra bağışıklık sistemini destekleyecek tedavileri yönlendirdik. Hastamızı bütün temaslardan izole etmeye çalıştık. Bunun sonucunda ise başarılı bir tedavi sürecine girdik” dedi.

“Hastalık, ölümcüllüğü çok yüksek bir orana sahip”

Enfeksiyon açısından hastaların çok ciddi risk altında olduğunu dile getiren Karakaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu hastalık çok yüksek bir seviyede seyredip ölümcüllüğü çok yüksek bir orana sahipti. Özellikle enfeksiyon açısından bu hastalar çok ciddi risk altındadır. İlaç reaksiyonu sürekli devam edebiliyor. Yeni lezyonlar oluşabilirdi, ancak bu konuda şanslıydık ki yeni lezyonlar oluşmadı ve gerilemeye devam etti. Bu tür ilaç reaksiyonları hastayı ölüme götürebilecek sonuçlar oluşturabilir. Bu kişiden kişiye göre değişiklik gösterdiği gibi ne zaman oluşacağını hiçbirimiz kestiremeyiz.”

Daha önce benzer zor vakaları başka illere sevk ettiklerini belirten Karakaş, hastanenin teknik ekipmanı ve yetkin personeli sayesinde hastaları artık başka merkezlere sevk etmeden tedavi edebildiklerini kaydetti.

Aldığı ilaçtan dolayı vücudunun çeşitli noktalarında gözeneklerin belirdiğini ifade eden Zeynep Kızıldoğan ise daha sonra gittiği özel hastanede alerji teşhisi konularak kendisine ilaçlar verildiğini söyledi. Son olarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek yoğun bakım servisinde tedavi gördüğünü dile getiren Kızıldoğan, tedavi sonucunda bu kadar çabuk iyileştiğine inanamadığını belirtti. Kızıldoğan, sağlığına kavuşmasında emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

