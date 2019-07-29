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(Özel) Alevlerin arasında kalan kediyi itfaiye böyle kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 09:26 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de bir binanın 4’üncü katında çıkan yangında ’Oğluş’ ismini verdiği kedisinin öldüğünü zanneden Ozan Çetin gözyaşlarına boğuldu.

(Özel) Alevlerin arasında kalan kediyi itfaiye böyle kurtardı

Büyükçekmece’de bir binanın 4’üncü katında çıkan yangında ’Oğluş’ ismini verdiği kedisinin öldüğünü zanneden Ozan Çetin gözyaşlarına boğuldu. İtfaiye ekipleri yoğun dumanlar arasından ‘Oğluş’ isimli kediyi kurtarıp sahibine teslim etti. Ozan Çetin kedisini yanından ayırmazken, yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü.
Olay, dün öğle saatlerinde Büyükçekmece Dizdariye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyünce, bütün binayı dumanlar sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan bina sakinlerini kurtardı. İtfaiye ekiplerine evde kedisinin dumandan etkilenip ölmüş olabileceğini söyleyen Çetin, yardım istedi. Veterinerlik fakültesi öğrencisi Ozan Çetin, kedisi için bina önünde gözyaşlarına boğuldu.
İtfaiye ekipleri yoğun dumana aldırış etmeden tekrardan binanın içine girip kediyi kurtardı. Kedisinin yaşadığını gören Çetin şok geçirdi. Çıplak ayaklarıyla kedisini taşıma çantasına koyan veterinerlik öğrencisi uzun bir süre kendine gelemedi.
O sırada bölgeden geçen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ise, gelip olay ile ilgili bilgi aldı. Ozan Çetin ve ‘Oğluş’ isimli kedinin sağlık durumlarıyla ilgilenen Akgün, Büyükçekmece Belediyesi Veterinerlik İşleri ekiplerinin kedi ile ilgilenmesini istedi. Olay yerine gelen Veterinerlik İşleri ekibi kedinin ilk kontrollerini yaptı. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen ekipler, kediyi sahibi Çetin’e teslim etti. Yangın nedeniyle mahalleli sokaklara dökülürken herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmalarına devam ediliyor.

(Özel) Alevlerin arasında kalan kediyi itfaiye böyle kurtardı

(Özel) Alevlerin arasında kalan kediyi itfaiye böyle kurtardı

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