HABER

(Özel) Ali Koç’un da aralarında bulunduğu 9 kişiyi dolandıran şüpheliye dava

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 09:39 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve bazı iş adamlarının da aralarında bulunduğu 9 kişiyi, kendisini dönemin Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri, Başbakan yardımcısı ve milletvekili olarak tanıtıp ihtiyaç sahibi kişilere yardım topladıklarını söyleyerek dolandırdığı iddia edilen şüpheliye dava açıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve bazı iş adamlarının da aralarında bulunduğu 9 kişiyi, kendisini dönemin Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri, Başbakan yardımcısı ve milletvekili olarak tanıtıp ihtiyaç sahibi kişilere yardım topladıklarını söyleyerek dolandırdığı iddia edilen şüpheliye dava açıldı. İddianamede, şüpheli S.Y.’nin ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 90 yıla kadar hapsi istendi.
Dolandırıcılık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan S.Y. (47) hakkında, 2015 yılı içerisinde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, iş adamları Tavit Köletavitoğlu ile Mehmet Yiğit Şardan’ın da aralarında bulunduğu 9 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un da aralarında bulunduğu 6 kişi müşteki, 3 kişi de mağdur olarak yer aldı.

“Yardım topladıklarını söyleyerek para istedi”
İddianamede, şüpheli S.Y.’nin, 2015 yılı içerisinde farklı numaralı hatlarla iş adamları, şirket yöneticisi ve sekreterleriyle irtibata geçerek kendisini dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fatih Kasırga, Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan, milletvekilleri Osman Ören, Cengiz Yavilioğlu, Muzaffer Aslan ve Atatürkçü Düşünce Derneği yetkilisi olarak tanıttığı ve ihtiyaç sahibi kişilere yardım topladıklarını söyleyerek para talep ettiği anlatıldı.
Mağdur ve müştekilerin ise belirli miktardaki paraları şüpheli S.Y. ve olaydan sonra ölen annesi F.Y.’nin adına kayıtlı banka hesaplarına yatırdıkları kaydedildi.

36 bin 500 lira göndermişler
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç tarafından hesaplarına 10 bin lira gönderildiği kaydedilirken, iş adamlarının da aralarında bulunduğu 8 kişi tarafından ise hesaplarına toplamda 26 bin 500 lira gönderildiği vurgulandı.

Suçlamaları kabul etmedi
UYAP üzerinden yapılan kontrolde, şüpheli S.Y.’nin benzer eylemleri nedeniyle hakkında kesinleşmiş ve sürmekte olan yargılamalar ile soruşturmalar bulunduğu, şüphelinin ise suçu işlemediği yönünde kendisini savunmaya yönelik ifade verdiği kaydedildi.

90 yıl kadar hapsi istendi
Şüpheli S.Y. hakkında 9 müşteki ve mağdura yönelik ayrı ayrı “nitelikli dolandırıcılık” suçundan toplamda 27 yıldan 90 yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianame, gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Başka bir suçtan Artvin Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan şüpheli, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

PARTNER'Çocuk işi sekteye uğradı''Çocuk işi sekteye uğradı'
Taksideki cep telefonunun 10 saniyede çalınması kameradaTaksideki cep telefonunun 10 saniyede çalınması kamerada
Ordu'da kaza: 1 ölü, 2 yaralıOrdu'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

Çöpten kağıt toplarken fark etti! Başkent'te kan donduran olay!

Çöpten kağıt toplarken fark etti! Başkent'te kan donduran olay!

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Vietnam'da tarihi zirve!

Vietnam'da tarihi zirve!

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.