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(ÖZEL) Alkol komasına giren genç kadın, sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 09:23 | Son Güncelleme

Beyoğlu Taksim’de alkol komasına giren yabancı genç kadın sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

Beyoğlu Taksim’de alkol komasına giren yabancı genç kadın sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Ayakta duramayan yabancı uyruklu kadın, sağlık ve çevredeki vatandaşların yardımıyla ambulansa kaldırıldı.
Olay, dün öğle saatlerinde Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı alkol alan yabancı uyruklu genç bir kadın, bir eğlence mekanına giden merdivenlerde bulundu. Bir vatandaş tarafından fark edilen ve yardım edilen kadının ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk gelirken sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yabancı uyruklu kadın, sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla ambulansa kaldırıldı.
Aşırı alkol alan kadının ayakta duramadığı görülürken kadın hastanede tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumuyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

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