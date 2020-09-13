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  4. (Özel) Alkol kutusunu pantolonunun arkasına sokup çalan hırsız kamerada

(Özel) Alkol kutusunu pantolonunun arkasına sokup çalan hırsız kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 09:21 | Son Güncelleme

Fatih Samatya’da otomobille gelen 5 şahıstan 2’si tekel bayiine girip alışveriş yaptığı esnada şahıslardan birisi alkol kutusunu pantolonunun arkasına sokarak çalmaya çalıştı.

Fatih Samatya’da otomobille gelen 5 şahıstan 2’si tekel bayiine girip alışveriş yaptığı esnada şahıslardan birisi alkol kutusunu pantolonunun arkasına sokarak çalmaya çalıştı. Esnaf dikkati sayesinde peşinden gittiği hırsızdan alkolü geri alırken, o anlar ise kameralara yansıdı.
Olay, önceki gün saat 10.00 sıralarında Fatih Samatya’daki bir tekel bayiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde iş yerini açan Gürsel Abukan, müşterilere satış yapmaya başladı. İş yerine bir süre sonra içerisinde 5 kişinin olduğu bir otomobil yanaştı. Şahıslardan ikisi içeriye girerek alışveriş yapmaya başladı. O esnada içerideki şahıslardan biri, buzdolabından alkol alarak kasaya doğru yöneldi. Şahıs kaşla göz arasında alkol kutusunu esnaf Abukan’a göstermeyerek pantolonunun arkasına soktu. Diğer arkadaşının alışverişi bitirmesini bekleyen şahıs, ardından geldikleri otomobile bindi. Ancak esnaf Gürsel Abukan, şahsın tişörtüyle kapatamadığı alkol kutusunu görünce hemen arkalarından koştu. Şahıslarla küfürleşerek tartışan Abukan, alkol kutusunu geri alarak iş yerine girdi. Şahıslar ise otomobille uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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